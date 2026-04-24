लग्न करुनही जॅकी-रकुल 'सिच्युएशनशिप'मध्ये! अभिनेता म्हणाला...'मी बायकोपासून एक्स गर्लफ्रेंडचा...'

JACKKY BHAGNANI OPENS UP: बॉलिवूडमधील सर्वात क्युट जोडी रकुल प्रीत सिंग आणि जॅकी भगनानी यांची २१ फेब्रुवारी २०२४ मध्ये लग्न केलं होतं. रकुल आणि जॅकी यांच्या लग्नात अनेक बॉलिवूड सेलिब्रिटींनी उपस्थिती लावली होती. दरम्यान या जोडीच्या लग्नाला आता दोन वर्ष पुर्ण झाली आहेत. अशातच या जोडीनं एका मुलाखतीत रिलेशिपबाबत धक्कादायक खुलासे केले आहेत. .'जिंगाबाद' या युट्यूब चॅनलला दोघांनी मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना जॅकी म्हणाला की, 'आम्ही आता २० - २१ वर्षांचे तरुण राहिलेलो नाही. आयुष्यात अनेक चढ-उतार आम्ही पाहिलेत. मी स्वत: आनंदी व्यक्ती आहे. त्यामुळे मी आयुष्याची पोकळी भरुन काढण्यासाठी कोणाचा आधार घेत नाही. रकुल सुद्धा स्वत:मध्ये खुप खुश असतो. जेव्हा दोन्ही सारखे आनंदी व्यक्ती एकत्र येतात. तेव्हा आनंद सुद्धा मोठ्या प्रमाणात वाढतो.' .पुढे जॅकी असं सुद्धा म्हणाला की, 'आमचं रिलेशन हे सिच्युएशनशिपसारखं आहे. ज्यामध्ये मी माझ्या एक्स गर्लफ्रेंडला रकुलसमोर स्पीकरवर फोन टाकून बोलू शकतो. मला कधीच तिच्यासमोर एक्सला बोलताना संकोच वाटत नाही. मी माझ्या बायकोपासून कधीच काही गोष्टी लपवत नाही, त्यामुळे मला घुसमटल्यासारखं सुद्धा वाटत नाही' असं तो म्हणाला. .यावर रकुलने सुद्धा प्रतिक्रिया दिली आहे. ती म्हणाली की, 'आम्ही पती-पत्नीआधी एकमेकांचे चांगले मित्र आहोत. आम्ही एकमेकांसाठी मानसिकदृष्ट्या अवलंबून राहत नाही. तो फिरायला नाही म्हटला तर मी एकटी जाते. तसंच आयुष्यातल्या प्रत्येक गोष्टी आम्ही एकमेकांसोबत शेअर करतो. जर विचार, सवयी आणि आवडीनिवडी जुळत असतील तर नात्यातील अंतर वाढतं.' असं मतही त्यांनी मांडलय.