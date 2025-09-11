Premier

लई भारी! दुर्मिळ आजारने त्रस्त असलेल्या बाळाला जॅकलिनची मदत, उचलला शस्त्रक्रियेचा खर्च, व्हिडिओ व्हायरल

Jacqueline Fernandez Helps Baby with Rare Disease | Covers Surgery Cost, Video Goes Viral: अभिनेत्री जॅकलिन फर्नांडिसचा एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय. ज्या व्हिडिओमध्ये ती एका दुर्मिळ आजार असलेल्या बाळाशी गप्पा मारताना दिसतेय.
esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

अभिनेत्री जॅकलिन फर्नांडिस हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिच्या अभिनयाचे लाखो चाहते आहे. सोशल मीडियावर देखील जॅकलिनची बरीच चर्चा रंगताना पहायला मिळते. तिच्या अभिनयासह तिच्या साधेपणाची मोठी चर्चा होताना पहायला मिळते. अशातच आता सोशल मीडियावर जॅकलिनचा एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय. या व्हिडिओ पाहून चाहत्यांनी जॅकलिनचं कौतूक केलय.

viral
actress
bollywood actress
Entertainment news
Jacqueline Fernandez
viral video

