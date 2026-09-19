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VIDEO: 'नवरा विकला काय?' विचारणाऱ्या ट्रोलर्सवर जान्हवी किल्लेकर भडकली; म्हणाली, 'फालतू लोक...'

Jahnavi Killekar On Trollers: जान्हवी किल्लेकर हिने ट्रोलर्सना सडेतोड उत्तर दिल आहे. फालतू लोकांना देव सद्बुद्धी देवो असे म्हणत तिने एक व्हिडिओ शेअर केला आहे.
Jahnavi Killekar On Trollers

Jahnavi Killekar On Trollers

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

सोशल मीडियावर कलाकारांच्या प्रत्येक कृतीवर प्रतिक्रिया देण्याची जणू स्पर्धाच सुरू असते. कपडे, मेकअप, सणासुदीचा लुक किंवा एखाद्या व्हिडिओतील हालचाली कशावरूनही ट्रोलिंग होताना दिसते. अभिनेत्री जान्हवी किल्लेकरही अशाच ऑनलाइन टीकेला सामोरी जात आहे; मात्र या वेळी तिने टीकाकारांकडे दुर्लक्ष न करता व्हिडिओच्या माध्यमातून त्यांना थेट उत्तर दिलं आहे.

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