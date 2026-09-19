VIDEO: 'नवरा विकला काय?' विचारणाऱ्या ट्रोलर्सवर जान्हवी किल्लेकर भडकली; म्हणाली, 'फालतू लोक...'

सोशल मीडियावर कलाकारांच्या प्रत्येक कृतीवर प्रतिक्रिया देण्याची जणू स्पर्धाच सुरू असते. कपडे, मेकअप, सणासुदीचा लुक किंवा एखाद्या व्हिडिओतील हालचाली कशावरूनही ट्रोलिंग होताना दिसते. अभिनेत्री जान्हवी किल्लेकरही अशाच ऑनलाइन टीकेला सामोरी जात आहे; मात्र या वेळी तिने टीकाकारांकडे दुर्लक्ष न करता व्हिडिओच्या माध्यमातून त्यांना थेट उत्तर दिलं आहे. .सततच्या नकारात्मक कमेंट्समुळे तिने आपला कमेंट सेक्शन बंद करण्याचा निर्णयही घेतला. गणेशोत्सवाच्या पहिल्या दिवशी जान्हवीने साध्या पारंपरिक लूकमध्ये फोटो आणि व्हिडिओ शेअर केला होता. त्यानंतर जान्हवी आणि तिच्या जाऊबाईंनी शेअर केलेल्या रील्सवरही देवासमोर नाचण्याबाबत टीका करण्यात आली..अकरावीत आईला म्हणाल्या मला रुचीरशीच लग्न करायचंय! मृणाल कुलकर्णी यांनी प्रेमासाठी केलेली बंडखोरी, अशी खुललेली लव्हस्टोरी .या प्रतिक्रियांवर बोलताना जान्हवीने ट्रोलर्सच्या दुटप्पी मानसिकतेवर प्रश्न उपस्थित केला. ती म्हणाली, "गणेशोत्सव, दहीहंडी किंवा नवरात्रीच्या कार्यक्रमांमध्ये देवासमोर नाचणाऱ्या महिलांवर आक्षेप घेतला जात नाही; मग आम्ही एखादा व्हिडिओ शेअर केल्यावरच अशा कमेंट्स का केल्या जातात. प्रत्येक पोस्टमध्ये चुका शोधण्याची सवय असलेल्या लोकांकडे एवढा वेळ येतो कुठून?" ट्रोलिंगचा आपल्यावर परिणाम होत नसल्याचं स्पष्ट करत जान्हवीने सांगितलं, की ती आपलं आयुष्य आनंदाने जगत आहे आणि चाहत्यांकडून मिळणारं प्रेम तिच्यासाठी अधिक महत्त्वाचं आहे..जान्हवीचं ट्रोलर्सना सडेतोड उत्तरमराठी अभिनेत्री जान्हवी किल्लेकरने एक व्हिडिओ शेअर केला आहे, ज्यामध्ये तिने ट्रोलर्सना सडेतोड उत्तर दिलं आहे. "हाय, हॅलो नमस्कार. आजचा हा व्हिडीओ ट्रोलर्ससाठी आहे. ''मला खूपच हसायला येतंय. गणेशोत्सवाच्या पहिल्या दिवशी मी साधा लूक केला होता, काहीच मेकअप केला नव्हता. फक्त टिकली लावली, मंगळसूत्र घातलं, आणि सुंदर साडी नेसली होती..'चला हवा येऊ द्या'मध्ये तुकाराम मुंढेंचं पात्र साकारण्यास निलेश साबळेंचा नकार; कारण काय? .ट्रोलर्सना वेळ मिळतो कुठून?यावर एकाने 'नवरा विकला का काय?' अशी कमेंट केली होती. तर दुसऱ्या एका व्हिडिओवर 'देवाकडे पाठ करून नाचताय' अशा कमेंट्स केल्या होत्या. जे गणेशोत्सव, दहीहंडी, नवरात्रीत देवासमोर बायका नाचवतात, तेच अशा कमेंट्स करतात आणि मला ज्ञान शिकवतात. माझ्यात चुका काढायच्यात, म्हणून काहीही बोलाल, ट्रोलर्सना वेळ मिळतो कुठून? असे म्हणत जान्हवीने संताप व्यक्त केला..मला काहीच फरक पडत नाही...त्याच्यापुढे तिने असे म्हटले की, "तुम्हाला जे करायचं आहे ते करा, मला या गोष्टींचा काहीच फरक पडत नाही. देव माझ्या पाठीशी आहे. मी माझं आयुष्य आनंदानं जगतेय. मी प्रचंड यशस्वी आहे''. फालतू लोकांकडे लक्ष देण्यासाठी माझ्याकडे वेळ नाही. अशा मानसिकता असलेल्या लोकांना सद्बुद्धी देवो, अशी मी बाप्पाकडे प्रार्थना करेन'' असेही जान्हवी किल्लेकर हिने यावेळी म्हटले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.