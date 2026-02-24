'लोक देव समजून माझ्या पाया पडायचे' जय जय स्वामी समर्थ मालिकेबद्दल सांगताना अक्षय मुदवाडकर म्हणालेले, 'त्यावेळी अंगावर काटा...'

JAI JAI SWAMI SAMARTH: मराठी मनोरंजनविश्वामध्ये अशा अनेक मालिका आहेत, ज्या प्रेक्षकांचं भरभरुन मनोरंजन करतात. परंतु जय जय स्वामी समर्थ ही मालिका गेल्या अनेक वर्षापासून सुरु आहे. या मालिकाला मोठ्या प्रमाणात लोकप्रियता मिळालेली आहे. काही दिवसापूर्वी या मालिकेचे १७०० हून अधिक भाग पूर्ण झाले आहेत. .दरम्यान अशातच आता मालिकेतील स्वामी समर्थांची भूमिका साकारणारे अभिनेते अक्षय मुदवाडकर यांची एक जुनी मुलाखत पुन्हा चर्चेत आली आहे. या मुलाखतीमध्ये त्यांनी मालिका कशी मिळाली? आणि मालिकेच्या प्रसिद्धीनंतर लोकांकडून त्यांना कशी वागणूक मिळाली? याबद्दल त्यांनी सांगितलं आहे. .अभय मुदवाडकर मालिकेबद्दल बोलताना म्हणाले की, 'पहिला अक्षय आणि आताच्या अक्षयमध्ये खुप फरक आहे. या क्षेत्रात येण्यापूर्वी मी नोकरी करायचो. परंतु मला नाटकाची प्रचंड आवड होती. त्यामुळे मी दोन्ही गोष्टी करायचो. सुरुवातीला काही मालिका केल्या. परंतु एक दिवस संध्याकाळी अचानक फोन वाजला, समोरुन बोलले की, 'आम्ही स्वामींची मालिका करत आहोत, त्यात तुम्ही स्वामींची भूमिका साकारणार का?' त्यावर मी लगेच हो म्हणालो. कारण लहानपणापासून ज्यांना पाहत आलोय. त्यांची भूमिका करणं म्हणजे माझ्यासाठी मोठा अनुभव होता.'.दरम्यान पुढे बोलताना अक्षय म्हणाले की, 'मला रोज लोक भेटतात, रोज वेगवेगळे अनुभव येतात. परंतु मालिकेचा ५० टक्के प्रेक्षक वर्ग हा ५ ते १० वर्ष वयोगटातील लहान मुलं आहे.. तसंच ती मुलं मी दिसलो की, स्वामी आजोबा, स्वामी आजोबा करत माझ्या जवळ येतात. लोक भेटतात तेव्हा स्वामी म्हणून माझ्या पाया पडतात.'.ऐश्वर्याला मुलगी झाल्यावर सलमान खानची 'ही' होती प्रतिक्रिया, म्हणालेला...'मी मामा झालो..'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.