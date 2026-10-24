Jailer 2 Box Office: रजनीकांत यांचा बॉक्स ऑफिसवर जलवा! १० दिवसांत जगभरात ६४१ कोटींची कमाई

Chennai: सुपरस्टार रजनीकांत यांच्या ‘जेलर २’ चित्रपटाची बॉक्स ऑफिसवरील घोडदौड सुरूच आहे. प्रदर्शनाच्या दहाव्या दिवशी या चित्रपटाने जगभरात ६४१ कोटी रुपयांच्या ग्रॉस कमाईचा टप्पा गाठल्याचा दावा माध्यमांनी केला आहे. आता या चित्रपटाची ७०० कोटींच्या कमाईकडे घोडदौड सुरू आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .Jailer 2 Movie Review : रजनीकांतच्या 'जेलर २'चा प्रेक्षकांवर प्रभाव कसा? वाचा रिव्ह्यू.भारतातही दमदार कमाई‘जेलर २’ने दहाव्या दिवशी भारतात सुमारे १४.३६ कोटी रुपयांची नेट कमाई केल्याचा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे भारतातील एकूण नेट कलेक्शन ३६३.२१ कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. भारतातील ग्रॉस कमाई ४२५ कोटी रुपयांच्या पुढे गेल्याचे वृत्त आहे..MP Rajani Patil : केंद्र व राज्य शासनाच्या गृह मंत्रालयाची कामगिरी असमाधानकारक; बीड जिल्ह्याचे मणिपूर होईल!.दुसऱ्या आठवड्यातही प्रेक्षकांची पसंतीनेल्सन दिलीपकुमार दिग्दर्शित हा तमिळ अॅक्शन चित्रपट १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रदर्शित झाला. यात रजनीकांत निवृत्त जेलर टायगर मुथुवेल पांडियन यांच्या भूमिकेत आहेत. चित्रपटात रम्या कृष्णन, योगी बाबू, विद्या बालन, मोहनलाल, जॅकी श्रॉफ आणि विजय सेतुपती यांच्याही भूमिका आहेत..पहिल्या आठवड्यात चित्रपटाने भारतात ३३४ कोटी रुपयांहून अधिक नेट कमाई केली होती. त्यानंतर दुसऱ्या आठवड्यात दैनंदिन कमाईत काहीशी घसरण दिसली, तरी जगभरातील एकूण कमाई वाढत आहे. आता ‘जेलर २’ ७०० कोटींचा टप्पा गाठणार का, याकडे चित्रपटसृष्टीचे लक्ष लागले आहे..‘जेलर २’ने दहाव्या दिवशी भारतात सुमारे १४.३६ कोटी रुपयांची नेट कमाई केल्याचा Sacnilk चा अंदाज आहे. त्यामुळे भारतातील एकूण नेट कलेक्शन ३६३.२१ कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. भारतातील ग्रॉस कमाई ४२५ कोटी रुपयांच्या पुढे गेल्याचे वृत्त आहे. हे आकडे अंतिम नसून त्यात बदल होऊ शकतो..दुसऱ्या आठवड्यातही प्रेक्षकांची पसंतीनेल्सन दिलीपकुमार दिग्दर्शित हा तमिळ अॅक्शन चित्रपट १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रदर्शित झाला. यात रजनीकांत निवृत्त जेलर टायगर मुथुवेल पांडियन यांच्या भूमिकेत आहेत. चित्रपटात रम्या कृष्णन, योगी बाबू, विद्या बालन, मोहनलाल, जॅकी श्रॉफ आणि विजय सेतुपती यांच्याही भूमिका आहेत..पहिल्या आठवड्यात चित्रपटाने भारतात ३३४ कोटी रुपयांहून अधिक नेट कमाई केली होती. त्यानंतर दुसऱ्या आठवड्यात दैनंदिन कमाईत काहीशी घसरण दिसली, तरी जगभरातील एकूण कमाई वाढत आहे. आता ‘जेलर २’ ७०० कोटींचा टप्पा गाठणार का, याकडे चित्रपटसृष्टीचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.