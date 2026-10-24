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Jailer 2 Box Office: रजनीकांत यांचा बॉक्स ऑफिसवर जलवा! १० दिवसांत जगभरात ६४१ कोटींची कमाई

Rajinikanth Film Box Office Collection: ‘जेलर २’ची ७०० कोटींच्या दिशेने वाटचाल; भारतातील कमाई ३६३ कोटींच्या पार
Rajinikanth Film Box Office Collection - AI generated Image

Rajinikanth Film Box Office Collection - AI generated Image

esakal

Ashok Jawale
Updated on

Chennai: सुपरस्टार रजनीकांत यांच्या ‘जेलर २’ चित्रपटाची बॉक्स ऑफिसवरील घोडदौड सुरूच आहे. प्रदर्शनाच्या दहाव्या दिवशी या चित्रपटाने जगभरात ६४१ कोटी रुपयांच्या ग्रॉस कमाईचा टप्पा गाठल्याचा दावा माध्यमांनी केला आहे. आता या चित्रपटाची ७०० कोटींच्या कमाईकडे घोडदौड सुरू आहे.

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