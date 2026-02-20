Premier

"जे त्याचं पालकत्व घेणार होते ते सुरजच्या लग्नात गायब" नाव न घेता जान्हवीचे पॅडी-अंकिताला खडेबोल

Janhavi Killekar Indirectly Slammed Paddy Kamble & Ankita Walavalkar : अभिनेत्री जान्हवी किल्लेकरने पॅडी कांबळे आणि अंकिता वालावलकरला नाव न घेता खडेबोल सुनावले. काय म्हणाली अंकिता जाणून घेऊया.
Marathi Entertainment News : बिग बॉस मराठी सीझन 5 खूप गाजला. या सीझनचा विजेता सूरज चव्हाणचा काही महिन्यांपूर्वी लग्नसोहळा पार पडला. यावरून अभिनेत्री जान्हवी किल्लेकरने बिग बॉस मराठी सीझन 5 मधील काही स्पर्धकांवर नाव न घेता टीका केली.

