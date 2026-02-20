"जे त्याचं पालकत्व घेणार होते ते सुरजच्या लग्नात गायब" नाव न घेता जान्हवीचे पॅडी-अंकिताला खडेबोल

Marathi Entertainment News : बिग बॉस मराठी सीझन 5 खूप गाजला. या सीझनचा विजेता सूरज चव्हाणचा काही महिन्यांपूर्वी लग्नसोहळा पार पडला. यावरून अभिनेत्री जान्हवी किल्लेकरने बिग बॉस मराठी सीझन 5 मधील काही स्पर्धकांवर नाव न घेता टीका केली. .सूरजचा लग्नसोहळा काही महिन्यांपूर्वी थाटात पार पडला. या लग्नाला अभिनेत्री जान्हवी किल्लेकर आणि धनंजय पोवार यांनी हजेरी लावली होती. नुकतीच जान्हवीने नवशक्ती चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी तिने काही स्पर्धकांवर नाव न घेता टीका केली. .जान्हवी म्हणाली की,"साखरपुड्याच्या वेळी सूरज फोन घेऊनच बसला होता. मला म्हणाला जान्हवी बघ ना याचा फोन आलाय पण मला ऐकू येत नाहीये. कदाचित ती लोक त्याला फोन करत होती की आम्हाला यायला जमत नाहीये पण त्याचा काही संपर्क होत नव्हता. तो प्रत्येक वेळी हा येईल ना तो येईल ना असं मला विचारायचा. मी प्रत्येक वेळी त्याला हो म्हणाले. माझं बोलणं झालंय ते लोक येणार आहेत असा दिलासा देत होते. "."पण कुणीच नाही आलं. मला फार वाईट वाटलं. मला सगळे म्हणतात मी फार स्पष्ट बोलते. मी आज स्पष्ट बोलणार आहे. जे लोक बिग बॉस मराठीमध्ये असताना म्हणत होते आम्ही सूरजचं पालकत्व घेतो. इतक्या आत्मविश्वासाने म्हणत होते माझा मुलगा आहे त्याचं पुढचं सगळं आम्ही करू. अरे त्या व्यक्तीने किमान त्याला लग्नात आशीर्वाद तरी द्यायला यावं. त्याच्या आयुष्यातील किती मोठा दिवस आहे. त्यापेक्षा आम्ही व्हिलन परवडलो बिग बॉस मधले.".त्याची फिल्म रिलीज झाली तेव्हा निकीने एक-दोन थिएटर बुक केलेले, मी एक-दोन केलेले. मग जे हे पालकत्व घेणारे, सुरजच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून चालवणारी माणसं गेली कुठे ? मग हे किती फेक आहे ? आम्ही स्पष्ट बोलून जगासमोर व्हिलन ठरलो. मग आम्ही तरी चांगले आहोत. आमची दुष्मनी तेवढ्यापुरती होती. तो काही अमेरिकेत राहत नव्हता. फ्लाईट बुक करून तुम्हाला सातासमुद्रापार जायचं नव्हतं. जेजुरीला तर जायचं होतं." असं ती म्हणाली. .जान्हवीच्या या वक्तव्यानंतर अनेकांनी कमेंट्समध्ये तिने नाव न घेता पॅडी कांबळे आणि अंकिताला खडेबोल सुनावले असं म्हटलं आहे. तर काहींनी अंकिता लग्नाला येऊ शकणार नाही हे आधीच तिने जाहीर केलं होतं म्हणून तिने सुरजचं केळवण थाटात केलं असं म्हटलं. यावर पॅडी आणि अंकिता काय प्रतिक्रिया देणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.."बिग बॉसमध्ये मी एकतर कुणाला तरी मारेन किंवा..." चंद्रमुखी फेम अमृताने शो बद्दल मांडलं मत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.