जान्हवी जयंतला शिक्षा देणार! पण प्रोमो पाहून प्रेक्षक नाही झाले इम्प्रेस, "पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या"

लक्ष्मी निवास मालिकेत भावना राजकारणात स्वतःचं करिअर घडवण्याचा प्रयत्न करत आहे.नवीन प्रोमोमध्ये जान्हवी जयंतला ती प्रेग्नंट असल्याची बातमी देते, ज्यामुळे कथानकात मोठा टर्न येतो.जयंत सुरुवातीला शॉक होतो पण आनंदही व्यक्त करतो; मात्र त्याच्या बदललेल्या वागणुकीमुळे पुढे मालिकेत आणखी ट्विस्ट येणार असल्याचे संकेत आहेत..Marathi Entertainment News : झी मराठीवरील लक्ष्मी निवास ही सतत चर्चेत असलेली मालिका. मालिकेत सध्या अनेक ट्विस्ट दाखवले जात आहेत. एकीकडे भावना राजकारणात स्वतःचं करिअर करू पाहतेय. तर जान्हवी आणि जयंतच्या आयुष्यातही नवीन ट्विस्ट आला आहे. मालिकेचा नवीन प्रोमो नुकताच सोशल मीडियासार रिलीज करण्यात आला आहे. .जान्हवी जयंतला ती प्रेग्नेंट असल्याची बातमी देते. जयंत हे ऐकून कशी प्रतिक्रिया देईल याचं तिला दडपण आलं असतं. जयंत ही बातमी ऐकून शॉक होतो पण तो त्याचा आनंद व्यक्त करतो. तो लवकरच त्याच्या वागण्यात सुधारणा करेल अशी जान्हवीला आशा असते. पण आता मालिकेत नवीन ट्विस्ट येणार आहे. .मालिकेचा नवीन प्रोमो प्रेक्षकांच्या भेटीस आला. यात जान्हवी जयंत सोडून जाण्याची धमकी देते. बाळ आणि जान्हवी दूर जाऊ नये म्हणून जयंत ती देईल ती शिक्षा मान्य करतो. तेव्हा जान्हवी त्याला माझं सगळं तुला ऐकावंच लागेल असं सांगते. जयंत ही गोष्ट निमूटपणे मान्य करतो. .प्रोमो पाहून संमिश्र प्रतिक्रिया प्रेक्षकांनी दिल्या आहेत. "हे फक्त्त 4 दिवस चालेल नंतर लगेच पागळेल..","ही सांगणार आणि हा ऐकणार😂😂थोडे दिवस नाटक मग परत येरे माझ्या मागल्या","बरोबर केलीस बघ जान्हवी ","आता माझ्या येणार" अशा प्रतिक्रिया प्रेक्षकांनी दिल्या आहेत. .15 सप्टेंबरला मालिकेचा हा भाग पाहायला मिळेल. तेव्हा पाहायला विसरू नका लक्ष्मी निवास दररोज रात्री 8 वाजता फक्त झी मराठीवर. .FAQs : Q1. सध्या लक्ष्मी निवास मालिकेत काय घडतंय?➡️ सध्या मालिकेत भावना राजकारणात प्रवेश करत आहे, तर दुसरीकडे जान्हवी-जयंतच्या आयुष्यात प्रेग्नन्सीची बातमी नवीन वळण आणते.Q2. मालिकेच्या नव्या प्रोमोमध्ये काय दाखवलं आहे?➡️ प्रोमोमध्ये जान्हवी जयंतला प्रेग्नंट असल्याचं सांगते. जयंत सुरुवातीला शॉक होतो पण नंतर आनंद व्यक्त करतो.Q3. प्रेक्षकांना या ट्विस्टबद्दल काय वाटतंय?➡️ प्रेक्षकांना हा ट्विस्ट भावनिक आणि धक्कादायक वाटतोय, आणि पुढे जयंतचं वागणं कसं असेल याची उत्सुकता आहे.Q4. भावना या पात्राची कथा कोणत्या दिशेने जातेय?➡️ भावना आता घरगुती आयुष्यापलीकडे राजकारणात स्वतःचं करिअर घडवण्याचा प्रयत्न करत आहे.Q5. पुढील भागात काय ट्विस्ट अपेक्षित आहे?➡️ जयंतच्या वागण्यात होणारा बदल, त्याच्या आणि जान्हवीच्या नात्यातील नवे संघर्ष, तसेच भावनाचं राजकारणातील प्रवास – हे कथानक पुढे नेणारे प्रमुख ट्विस्ट असतील..