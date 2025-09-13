Premier

जान्हवी जयंतला शिक्षा देणार! पण प्रोमो पाहून प्रेक्षक नाही झाले इम्प्रेस, "पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या"

Zee Marathi Laxmi Niwas Upcoming Episode Promo : झी मराठीवरील लक्ष्मी निवास मालिकेचा नवीन प्रोमो सध्या चर्चेत आहे. पण प्रोमो पाहून प्रेक्षक फार इम्प्रेस झाले नाहीयेत. काय घडलं नेमकं जाणून घेऊया.
Zee Marathi Laxmi Niwas Upcoming Episode Promo

Zee Marathi Laxmi Niwas Upcoming Episode Promo

kimaya narayan
Updated on
Summary

  1. लक्ष्मी निवास मालिकेत भावना राजकारणात स्वतःचं करिअर घडवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

  2. नवीन प्रोमोमध्ये जान्हवी जयंतला ती प्रेग्नंट असल्याची बातमी देते, ज्यामुळे कथानकात मोठा टर्न येतो.

  3. जयंत सुरुवातीला शॉक होतो पण आनंदही व्यक्त करतो; मात्र त्याच्या बदललेल्या वागणुकीमुळे पुढे मालिकेत आणखी ट्विस्ट येणार असल्याचे संकेत आहेत.

Loading content, please wait...
Marathi Serial
Entertainment Field
marathi entertainment
Zee Marathi

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com