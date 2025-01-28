“बाबांनी सीसीटीव्हीमध्ये पकडलं!” बेडरुममध्ये मित्रासोबत असताना असं काय घडलं? वडिलांनी जान्हवी कपूरला दिली मोठी शिक्षा

प्रमोशनदरम्यान जान्हवीने सांगितलं की सीसीटीव्हीमध्ये तिला तिच्या मित्रासोबत पकडलं गेलं होतं. वडील अचानक घरी आले आणि नंतर खिडक्यांना ग्रील लावण्याची शिक्षा दिली. जान्हवी लवकरच ‘परम सुंदरी’ या चित्रपटात सिद्धार्थ मल्होत्रासोबत झळकणार आहे..जान्हवी कपूर चित्रपटासोबतच पर्सनल लाईफमुळे नेहमीच चर्चेत असते. तिचा 'देवारा' चित्रपट रिलीज झाल्यानंतर तिच्या अभिनयाबरोबरच तिच्या नृत्याला सुद्धा प्रेक्षकांनी खूप पसंती दाखवली. दरम्यान जान्हवीचा आता 'परम सुंदरी' चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. या चित्रपटात सिद्धार्थ मल्होत्रासोबत ती स्क्रीन शेअर करणार आहे. दरम्यान चित्रपटाच्या प्रमोशनदरम्यान जान्हवीने तिची पर्सनल लाईफबद्दलचा एका किस्सा चाहत्यांसोबत शेअर केला आहे..एका मुलाखतीत जान्हवी म्हणाली की, 'जेव्हा घरी कोणी नव्हतं त्यावेळी मी माझ्या एका मित्राला घरी बोलावलं होतं. आम्ही दोघेही बेडरुममध्ये गप्पा मारत बसलो होते. त्याच वेळी माझे वडील घरी आले. मला नक्की कळत नव्हतं काय करु? मी माझ्या मित्राला खिडकीतून बाहेर पाठवलं. मला वाटलं वडिलांना काही कळालं नाही. परंतु वडिलांनी माझी चोरी सीसीटीव्हीमध्ये पकडली. त्यानंतर त्यांनी मला शिक्षा देत सगळ्या खिडक्यांना ग्रील लावून घेतलं.'.जान्हवीनं 'धडक' चित्रपटातून सिनेसृष्टीमध्ये पदार्पण केलं. जान्हवीने आतापर्यंत अनके सुपरहिट चित्रपट दिले आहेत. लवकरच ती वरुण धवनसोबत 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' मध्ये प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. जान्हवी शिखर पहाडिया याला डेट करत असल्याच्या चर्चा सध्या खूप रंगत आहेत..जान्हवी कपूर तिच्या अभिनयाबरोबरच पर्सनल लाईफमुळे नेहमीच चर्चेत असते. जान्हवी शिखर पहाडियासोबत असल्याच्या चर्चा जोर धरत आहे. परंतु दोघांनीही याबाबत कोणतही स्पष्टीकरण दिलेलं नाही. तिच्या या किस्स्यामुळे सोशल मीडियावर चांगल्याच चर्चा रंगत आहे. .FAQs.जान्हवी कपूरने कोणता पर्सनल किस्सा शेअर केला?तिने सांगितलं की सीसीटीव्हीमध्ये ती आपल्या मित्रासोबत पकडली गेली होती. .हे प्रकरण कधी घडलं?जेव्हा घरी कोणी नव्हतं, तेव्हा तिने मित्राला घरी बोलावलं आणि वडील अचानक आले..वडिलांनी या प्रकरणावर काय प्रतिक्रिया दिली?त्यांनी सर्व खिडक्यांना ग्रील लावायला सांगितलं आणि तिला शिक्षा दिली..जान्हवीचा आगामी चित्रपट कोणता आहे? ‘परम सुंदरी’ चित्रपटात ती सिद्धार्थ मल्होत्रासोबत दिसणार आहे..'अरे केहना क्या चाहते हो...' हा डायलॉग प्रसिद्ध करणारे अच्युत पोतदार भारतीय सैन्यात होते अधिकारी, जाणून घ्या त्यांचा प्रेरणादायी प्रवास.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.