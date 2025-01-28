Premier

“बाबांनी सीसीटीव्हीमध्ये पकडलं!” बेडरुममध्ये मित्रासोबत असताना असं काय घडलं? वडिलांनी जान्हवी कपूरला दिली मोठी शिक्षा

Janhvi Kapoor Shares Story: जान्हवी कपूर पर्सनल लाईफवरुन नेहमीच चर्चेत असते. दरम्यान जान्हवी कोणाला डेट करते याची चर्चा सध्या खूप जोर धरून आहे. दरम्यान जान्हवीने एका मुलाखतीदरम्यान तिचा पर्सनल लाईफचा एक किस्सा शेअर केला आहे.
Summary

  1. प्रमोशनदरम्यान जान्हवीने सांगितलं की सीसीटीव्हीमध्ये तिला तिच्या मित्रासोबत पकडलं गेलं होतं.

  3. वडील अचानक घरी आले आणि नंतर खिडक्यांना ग्रील लावण्याची शिक्षा दिली.

  5. जान्हवी लवकरच ‘परम सुंदरी’ या चित्रपटात सिद्धार्थ मल्होत्रासोबत झळकणार आहे.

जान्हवी कपूर चित्रपटासोबतच पर्सनल लाईफमुळे नेहमीच चर्चेत असते. तिचा 'देवारा' चित्रपट रिलीज झाल्यानंतर तिच्या अभिनयाबरोबरच तिच्या नृत्याला सुद्धा प्रेक्षकांनी खूप पसंती दाखवली. दरम्यान जान्हवीचा आता 'परम सुंदरी' चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. या चित्रपटात सिद्धार्थ मल्होत्रासोबत ती स्क्रीन शेअर करणार आहे. दरम्यान चित्रपटाच्या प्रमोशनदरम्यान जान्हवीने तिची पर्सनल लाईफबद्दलचा एका किस्सा चाहत्यांसोबत शेअर केला आहे.

