जान्हवी कपूर आणि शिखर पहारिया अडकणार लग्नबंधनात? नात्याची कबुली देत म्हणाली...

WHEN WILL JANHVI KAPOOR MARRY SHIKHAR PAHARIYA: जान्हवी कपूर आणि शिखर पहारिया यांच्या नात्याची चर्चा अनेक दिवसांपासून सुरू आहे. दोघेही अनेकदा एकत्र दिसत असल्याने त्यांच्या लग्नाबाबतही वेगवेगळ्या चर्चा रंगल्या होत्या. मात्र, आता जान्हवीने पहिल्यांदाच शिखरसोबतच्या नात्याबद्दल मोकळेपणाने भाष्य केलं आहे. एवढंच नाही, तर लग्नासाठी आणखी किती वर्षे वाट पाहावी लागणार, हेदेखील तिने सांगितलं आहे..बॉलिवूड अभिनेत्री जान्हवी कपूर आणि शिखर पहारिया यांच्या नात्याची चर्चा गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू आहे. दोघेही अनेकदा एकत्र दिसले आहेत. मात्र, त्यांनी कधीही आपल्या नात्याबद्दल उघडपणे भाष्य केलं नव्हतं. आता करण जोहरच्या 'कॉफी विथ करण सीझन 9' या चॅट शोमध्ये जान्हवीने अखेर शिखरसोबतच्या नात्याची कबुली दिली आहे..सारा अली खानने घेतलं केदारनाथ मंदिरात दर्शन, मौलाना संतापले, म्हणाले...“तिने हराम गोष्टी केल्या…” \n.जान्हवी आणि शिखर एकमेकांना अनेक वर्षांपासून ओळखतात. एका जुन्या मुलाखतीत जान्हवीने सांगितलं होतं की, ती 15-16 वर्षांची असल्यापासून शिखर तिच्या आयुष्याचा एक भाग आहे. दोघांनीही एकमेकांना नेहमीच साथ दिली आहे.जान्हवीच्या आयुष्यातील कठीण काळातही शिखर तिच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहिला होता. श्रीदेवी यांच्या निधनानंतर शिखरने तिला आधार दिला. त्यावेळी दोघांचं नातं संपुष्टात आलं होतं. तरीही जान्हवीला गरज असताना तिच्यासोबत राहण्यासाठी शिखरने लंडनमधील शिक्षण सोडून मुंबई गाठली होती. जान्हवीला कधीही त्याची गरज भासू शकते, म्हणून तो जुहूमध्ये एका मित्राच्या घरी राहिला होता..गेल्या काही वर्षांत जान्हवी आणि शिखर बऱ्याच कार्यक्रमांमध्ये, सार्वजनिक ठिकाणी आणि जान्हवीला आवड असल्यामुळे मंदिरांमध्ये सुद्धा एकत्र दिसले आहेत. सोशल मीडियावरही जान्हवीने बऱ्याचदा शिखरबद्दलचं प्रेम व्यक्त केलं आहे. कधी त्याच्या टोपणनावाचा नेकलेस घालून, तर कधी त्याचं नाव आणि फोटो असलेला टी-शर्ट घालून तिने चाहत्यांचं लक्ष वेधलं होतं.वडील बोनी कपूर यांनी सुद्धा अनेक वेळा शिखरचं कौतुक केलं आहे. यापूर्वी दोघांच्या लग्नाच्या चर्चांनाही सुरुवात झाली होती. पण, बोनी कपूर यांनी सध्या लग्नाचं काहीही प्लॅनिंग नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं..आता 'कॉफी विथ करण 9' या शोमध्ये करण जोहरने जान्हवीला थेट विचारलं की, ती शिखरला डेट करत आहे का? यावर जान्हवीने होकार दिला. ती म्हणाली की, आपल्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल जास्त बोलायला तिला आवडत नाही. मात्र, नातं लपवून ठेवण्याची गरज नाही. प्रत्येक गोष्ट गुपित ठेवणं तिला आता कंटाळवाणं वाटतं. ही काही इतकी मोठी गोष्ट नाही, असंही तिने सांगितलं..लग्न कधी करणार? जान्हवीने दिलं स्पष्ट उत्तर!शिखरसोबतच्या नात्याची कबुली दिल्यानंतर करण जोहरने जान्हवीला तिला लग्नाबद्दलही विचारलं. त्यावर जान्हवीने स्पष्ट उत्तर दिलं. "पुढच्या दोन ते तीन वर्षांत तरी लग्न करण्याचा विचार नाही," असं तिने सांगितलं. त्यामुळे सध्या तरी जान्हवी आणि शिखर लग्नबंधनात अडकणार नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.