Why Didn't 'Ramayana' Songs Become Hits?: बॉलीवूडचे दिग्गज गीतकार आणि पटकथा लेखक जावेद अख्तर यांनी नुकतीच दिग्दर्शक नितेश तिवारी यांच्या 'रामायण: राइज ऑफ ए लीजेंड' (Ramayana) या चित्रपटाबाबत महत्त्वाची वक्तव्ये केली आहेत. त्यांनी अजून हा चित्रपट पाहिलेला नाही, पण त्यांची मुलगी आणि चित्रपट निर्माती झोया अख्तर हिने हा सिनेमा पाहिला असून तिने त्याचे कौतुक केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, 'रामायण'च्या संगीताला अपेक्षेप्रमाणे यश न मिळाल्याबाबत त्यांनी एका कार्यक्रमात मजेशीर शैलीत आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.'इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी' (IPRS) च्या 'म्यूजिक क्रिएटर रिपोर्ट' लाँचिंग सोहळ्यात जावेद अख्तर उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी चित्रपट, संगीत आणि भगवान रामाच्या आदर्श विचारांवर सविस्तर चर्चा केली..झोया अख्तरला आवडला सिनेमा८१ वर्षीय जावेद अख्तर यांनी पीटीआयशी बोलताना सांगितले की, "मी अजून हा चित्रपट पाहिलेला नाही, पण माझी मुलगी झोयाने तो पाहिला आहे आणि तिने या चित्रपटाची खूप प्रशंसा केली आहे. विशेष म्हणजे झोया सहसा कोणाचेही सहजासहजी कौतुक करत नाही, तिने स्वतःचे काम किंवा इतर गोष्टींचे कौतुक केल्याचे मी क्वचितच पाहिले आहे.".'रामायण'च्या शेवटच्या सीनसाठी जटायूचे दोन शब्द बोलण्यासाठी अनुपम खेर यांनी घेतले २०० वेळा रीटेक; एका शब्दासाठी केला कसून सराव!.'रामायण'च्या गाण्यांवर काय म्हणाले जावेद अख्तर?चित्रपटातील गाण्यांच्या लोकप्रियतेबद्दल विचारले असता, 'रामायण'चे गाणे म्हणावे तसे लोकांच्या पसंतीस का उतरले नाहीत? यावर जावेद अख्तर यांनी आपल्या खास आणि मिश्कील अंदाजात उत्तर दिले. ते हसत म्हणाले, "मी एक चांगला रायटर आहे, म्हणूनच माझी लिहिलेली गाणी आणि ओळी थेट लोकांच्या मनाला भिडतात." त्यांच्या या दिलखुलास उत्तराने उपस्थितांचे लक्ष वेधून घेतले..भगवान राम हे आपले आदर्श: जावेद अख्तरचित्रपटाव्यतिरिक्त जावेद अख्तर यांनी भगवान राम यांच्या व्यक्तिमत्त्वावर आपले विचार मांडले. ते म्हणाले की, राम हे केवळ एक व्यक्ती नसून ती एक उच्च नैतिकता, एक आदर्श आणि जगण्याची एक पद्धत आहे. प्रत्येक भारतीयाच्या रक्तात आणि संस्कृतीत प्रभू श्रीराम बसलेले आहेत.ते पुढे म्हणाले, "कदाचित माझी ही गोष्ट ऐकून अनेकांना राग येईल, पण रामाचे खरे सार हे प्रत्येक भारतीयाच्या रक्ताभिसरणात भिनलेले आहे, मग तो कोणत्याही धर्माचा असो. जरी आपण त्यांना एका व्यक्तीच्या रूपात पाहत असलो, तरी त्यांचे महत्त्व त्यापेक्षा कैक पटीने मोठे आहे. ती जीवन जगण्याची एक विचारसरणी आहे.".जेनिलियाच्या मुलांच्या ताटात रोज असतो 'हा' पदार्थ, म्हणाली, 'याशिवाय त्यांचं जेवणच पूर्ण होत नाही'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.