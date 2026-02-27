Premier

अमिताभ नाहीतर 'या' व्यक्तीवर होतं जया बच्चन यांचं पहिलं प्रेम, म्हणालेल्या...'ते मला देवासारखे वाटतात'

JAYA BACHCHAN REVEALS HER FIRST CRUSH: बॉलिवूड अभिनेत्री जया बच्चन यांनी एका कार्यक्रमात खुलासा केला होता की अमिताभ बच्चन यांच्याआधी त्यांना धर्मेंद्र यांच्यावर प्रचंड क्रश होता. त्यांनी धर्मेंद्र इतके देखणे होते की ते देवासारखे वाटायचे, असं सांगितलं होतं.
AYA BACHCHAN FIRST CRUSH: बॉलिवूड अभिनेत्री जया बच्चन यांची त्यांच्या स्पष्टवक्तेपणामुळे बरीच चर्चा रंगले. त्यांनी त्यांच्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये अनेक भूमिका साकारल्या. परंतु खऱ्या आयुष्यात मात्र त्या गंभीर आणि ठाम स्वभावाच्या म्हणून प्रसिद्ध आहेत. अनेक वेळा त्यांचे पापाराझीसोबतचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात.

