अमिताभ नाहीतर 'या' व्यक्तीवर होतं जया बच्चन यांचं पहिलं प्रेम, म्हणालेल्या...'ते मला देवासारखे वाटतात'

AYA BACHCHAN FIRST CRUSH: बॉलिवूड अभिनेत्री जया बच्चन यांची त्यांच्या स्पष्टवक्तेपणामुळे बरीच चर्चा रंगले. त्यांनी त्यांच्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये अनेक भूमिका साकारल्या. परंतु खऱ्या आयुष्यात मात्र त्या गंभीर आणि ठाम स्वभावाच्या म्हणून प्रसिद्ध आहेत. अनेक वेळा त्यांचे पापाराझीसोबतचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. .जया बच्चन यांनी वयाच्या १५ व्या वर्षी सिनेसृष्टीत पदार्पण केलं. त्यांचा सिनेसृष्टीशी काहीही संबंध नव्हता, त्यांनी स्वत:च्या बळावर यश संपादन केलं. तसंच त्यांनी पुढे राजकारणातही यशस्वी वाटचाल केली. एका कार्यक्रमात बोलताना जया बच्चन यांनी सांगितलं होतं की, 'अमिताभ बच्चन यांच्याआधी त्यांचं एका अभिनेत्यावर प्रचंड क्रश होतं. त्या त्यांच्या खोलीत त्या अभिनेत्याचे फोटो लावायच्या.'.एका कार्यक्रमात बोलताना जया बच्चन यांनी उघड केलं होतं की, त्यांचं बॉलिवूडचे ही-मॅन धर्मेंद्र यांच्यावर क्रश होतं. त्या म्हणालेल्या की, 'धर्मेंद्र इतके देखणे होते की ते मला देवासारखे वाटायचे.' त्यांच्या या विधानानंतर एकच खळबळ उडाली होती. कारण त्या कार्यक्रमाला हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, करण जोहर सुद्धा उपस्थिते होते. जया बच्चन यांच्या तोंडून असे शब्द निघाल्याने अनेकांनी आश्चर्य ही व्यक्त केलं होतं.'.त्यावेळी त्यांच्या वक्तव्याची बरीच चर्चा रंगली होती. जया बच्चन यांचा हा जुना खुलासा असला तरी आजही सोशल मीडियावर तो चर्चेचा विषय ठरतो. तसंच जया बच्चन यांचे अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. व्हिडिओमध्ये त्या पापाराझीवर ओरडताना पहायला मिळतात. पापाराझींच्या कपड्यांवर केलेली त्यांची कमेंट वादाचं कारण ठरली होती.