बॉलिवूडच्या लोकप्रिय ज्येष्ठ अभिनेत्री आणि अमिताभ बच्चन यांच्या पत्नी जया बच्चन कायम सोशल मीडियावर चर्चेत असतात. त्यांच्या चित्रपटांपेक्षा त्यांच्या वागण्याचीच चर्चा जास्त होत असते. त्या अनेकदा पापाराझींसोबत चुकीच्या पद्धतीने बोलण्यासाठी आणि त्यांना ओरडण्यासाठी चर्चेत आल्या होत्या. आताही त्यांचे असे अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. त्या नेहमीच त्यांच्या वादासाठी ओळखल्या जातात. त्यांच्या वागण्यावरून ऐश्वर्या आणि अभिषेक यांच्या नात्यात दुरावा आणण्यासाठी त्याच कारणीभूत आहेत, त्या ऐश्वर्याला सून म्हणून नीट वागवत नाहीत असं नेटकरी सर्रास बोलताना दिसतात. आता हीच गोष्ट सिद्ध करणारा आणखी एक व्हिडिओ समोर आलाय. .गेली काही वर्ष बच्चन कुटुंबात वाद सुरू आहेत असं चित्र दिसत होतं. त्यात अभिषेक आणि ऐश्वर्या यांच्या नात्यासोबतच जया बच्चन आणि श्वेता बच्चन ऐश्वर्यासोबत नीट वागत नसल्याचं बोललं जात होतं. अनेकदा सार्वजनिक ठिकाणी संपूर्ण बच्चन कुटुंब एकीकडे तर ऐश्वर्या एकीकडे असं चित्र दिसतं. तर श्वेता बच्चन ऐश्वर्याला अजिबात पसंत करत नसल्याचं स्पष्ट दिसतं. त्यामुळेच कदाचित जया यांचं झुकतं माप सून ऐश्वर्या हिच्याऐवजी लेक श्वेताकडे जास्त असतं. सून आणि लेकीमध्ये केला जाणारा हा फरक प्रेक्षकांना काही नवा नव्हता. मात्र आता जया त्यांच्या नातवंडांमध्येही फरक करत असल्याचं त्यांच्या वॉलपेपरवरून दिसून येतंय. .जया यांनी नुकतीच एका कार्यक्रमाला हजेरी लावली होती. या व्हिडिओमध्ये दिसतं की जया बच्चन एका कार्यक्रमाला जात आहेत. त्या रस्त्यावर पडलेली प्लास्टिकची बाटली उचलतात आणि ती बाजूला ठेवतात. पुढे त्या जात असताना पापाराझी त्यांना फोटोंसाठी आवाज देतात. तेव्हा त्या घाबरून वळून बघतात तेव्हा त्यांच्या फोनवरील स्क्रिन दिसते ज्यावर त्यांचा नातू अगस्त्य नंदा आणि नात नव्या नवेली नंदाचा फोटो दिसतो. पण, ऐश्वर्या व अभिषेकची मुलगी आराध्याचा फोटो दिसत नाही. यामुळे नेटकरी पुन्हा एकदा जया बच्चन यांच्यावर नाराज झालेत. दरम्यान, काही दिवसापूर्वीच अभिषेक आणि ऐश्वर्या यांनी एकत्र दिवाळी पार्टीला हजेरी लावली होती. त्यावरून त्यांच्यात सगळं आलबेल असल्याचं पाहून चाहते सुखावले होते. .थाटामाटात पार पडला अलका कुबल यांच्या धाकट्या लेकीचा साखरपुडा; मोठी मुलगी पायलट, छोटी काय करते?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.