Video: 'टाईट आणि घाणेरडे कपडे घालून फोटो काढणारे...'पापाराझी कल्चरवर जया बच्चन भडकल्या, म्हणाल्या...'कुठून येते असली..'

Jaya Bachchan Slams Paparazzi Culture: बॉलिवूड अभिनेत्री जया बच्चन या नेहमीच चर्चेत असतात. त्याचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. जया बच्चन या नेहमीच पापाराझींवर भडकताना पहायला मिळतात. अशातच आता जया बच्चन यांनी एका मुलाखतीत पापाराझींबाबत संताप व्यक्त केलाय. तसंच त्यांनी विमानतळावर येण्यासाठी पैसे देणाऱ्या सेलिब्रिटींवरही राग व्यक्त केलाय. सध्या सोशल मीडियावर जया बच्चन यांचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. .जया बच्चन नेहमीच पापाराझीवर चिडताना पहायला मिळतात. त्यांच्या रागीट स्वभावामुळे अनेक वेळा त्या ट्रोल होत असतात. पापाराझी त्यांचे फोटो काढण्यासाठी प्रचंड घाबरतात. त्यांच्या असं वागण्याचं कारण काय असेल? असा प्रश्न नेहमीच चाहत्यांना पडत असतो. दरम्यान नुकत्याच एका मुलाखतीत जया बच्चन यांनी पापाराझींना उंदीर असं म्हटलंय. यावेळी बोलताना त्या भडकलेल्या पहायला मिळाल्या. .मुलाखतीत बोलताना जया बच्चन म्हणाल्या, 'माझे माध्यमाशी खूप चांगला संबंध आहे. मी मीडियाचं एक प्रोडक्ट आहे. परंतु पापाराझींशी माझा अजिबात संबंध नाही. कोण आहे हे लोक? ते काही प्रशिक्षित आहे का? तुम्ही खरंच त्या लोकांना मीडिया पर्सन म्हणतात? मी सुद्धा मीडियामधूनच आली आहे. माझे वडील देखील पत्रकार होते आणि मला त्यांचा आदर आहे.'.तसंच पुढे बोलताना त्या म्हणाल्या... 'हे लोक प्रचंड घाणेरडे आहेत. ड्रेन पाइप पॅन्ट घालतात, मोबाईल धरतात आणि मग वाट्टेल ते तुमच्याबद्दल बोलत राहतात. कमेंट्स देखील पास करतात? हे नक्की कोणत्या प्रकारचे लोक आहेत? कुठून आलेत हे? मी सोशल मीडियावर नसल्यामुळे मला याचा काही फरक पडत नाही.' असंही त्या म्हणाल्या. .दरम्यान यावेळी बोलताना त्या पापाराझींना म्हणाल्या की, 'ते उंदरांसारखं एखाद्याच्या घरात घुसून खासगी जीवनात लुडबूड करणारे व्यक्ती असतात.' सध्या त्यांच्या या वक्तव्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे त्यांना पुन्हा ट्रोल केल जातय. .फॅमिली मॅनच्या दिग्दर्शकासोबत सामंथाचं दुसरं लग्न, लगेच राजच्या पहिल्या पत्नीची प्रतिक्रिया.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.