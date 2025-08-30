Premier

बापरे! जया बच्चनने पपाराझीसमोर केलं असं काय? की उपस्थितासह चाहते झाले शॉक, सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल

Jaya Bachchan’s Rare Smile for Paparazzi Goes Viral | Fans Shocked: जया बच्चन नेहमीच पपाराझींवर रागावताना दिसतात, पण यावेळी त्यांनी हसत पोज दिल्या. सोशल मीडियावर त्यांचा हा व्हिडिओ व्हायरल होऊन चाहते थक्क झाले आहेत.
Jaya Bachchan’s Rare Smile for Paparazzi Goes Viral | Fans Shocked
Apurva Kulkarni
Updated on
Summary

1 जया बच्चन अबू जानी-संदीप खोसला इव्हेंटमध्ये सहभागी झाल्या.

2 त्यांनी पपाराझींना हसत पोज दिल्या आणि मजेशीर संवाद साधला.

3 त्यांचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होऊन चाहते शॉक झाले.

