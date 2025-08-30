बापरे! जया बच्चनने पपाराझीसमोर केलं असं काय? की उपस्थितासह चाहते झाले शॉक, सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल

1 जया बच्चन अबू जानी-संदीप खोसला इव्हेंटमध्ये सहभागी झाल्या.2 त्यांनी पपाराझींना हसत पोज दिल्या आणि मजेशीर संवाद साधला.3 त्यांचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होऊन चाहते शॉक झाले..बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री जया बच्चन या नेहमीच चर्चेत असतात. पपाराझींवर नेहमी चिडतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. दरम्यान यावेळी जया बच्चनचा असा अंदाज पहायला मिळाला की उपस्थितांसह चाहते शॉक झालेत. सोशल मीडियावर त्यांचा व्हिडिओ व्हायरल होतो..अभिनेत्री जया बच्चन यांनी अबू जानी- संदीप खोसला यांच्या कार्यक्रमामध्ये सहभागी झाली होत्या. यावेळी जया बच्चन पपाराझीसमोर हसत व्यक्त झाल्या. इतकच नाहीतर त्यांनी कॅमेऱ्यासमोर चक्क पोज देत म्हटलं की, 'बघा... मी किती स्माईल करते ते.' सध्या जया बच्चन यांचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .काय घडलं इव्हेंटमध्ये?जया बच्चन जेव्हा इव्हेंटमधून बाहेर आल्या, तेव्हा त्यांनी समोर उभे असलेल्या फोटोग्राफर्सना पाहिलं. नेहमीसारखा रागावण्याऐवजी त्यांनी कॅमेऱ्यासमोर बराच वेळ पोज दिला. यावेळी त्यांनी हसून पपाराझींना म्हटलं की, "पाहा, किती स्माईल करतेय मी. तुम्ही सगळे किती नीट बसलेले आहात. नाहीतर वरूनच पडता." हे ऐकून सगळे हसू लागले..फोटोग्राफर्ससोबत संवादएका फोटोग्राफरने जयांना नमस्ते केलं, तर त्यांनीही हसत प्रतिसाद दिला. दुसऱ्या फोटोग्राफरने "आपण छान दिसताय" म्हटलं, तेव्हा त्यांनी मजेशीर अंदाजात विचारलं – "कोण म्हणालं?" आणि तो फोटोग्राफर दिसल्यावर म्हणाल्या – "तू म्हणालास? Wow, कूल!" त्यांचा हा अंदाज पाहून पपाराझीसह चाहते सुद्धा शॉक झाले आहेत. सध्या त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .FAQs.जया बच्चन कोणत्या इव्हेंटला सहभागी झाल्या होत्या?त्या अबू जानी-संदीप खोसला यांच्या इव्हेंटला सहभागी झाल्या होत्या..व्हिडिओमध्ये जया बच्चन कशा दिसल्या?त्यांनी पपाराझीसमोर हसत पोज दिल्या आणि मजेशीर संवाद साधला..पपाराझींना जया बच्चन काय म्हणाल्या?"पाहा, किती स्माईल करतेय मी" असं त्यांनी हसून म्हटलं..चाहते का शॉक झाले?कारण जया बच्चन नेहमी रागात दिसतात, पण यावेळी त्या हसून मजा करताना दिसल्या.. 'मनोज जरांगेजीच्या आरोग्यासाठी...' रितेश देशमुखची मनोज जरांगेंसाठी खास पोस्ट, म्हणाला...'आंदोलक सणासुदीच्या काळात...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.