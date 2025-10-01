बाबो...! जया बच्चनने हे काय केलं... त्यांचं वागणं पाहून पापाराझी सुद्धा झाले शॉक, व्हिडिओ व्हायरल

अभिनेत्री जया बच्चन यांची सोशल मीडियावर नेहमीच चर्चा असते. त्यांचा पापाराझीवर, चाहत्यांवर भडकतानाचा व्हिडिओ नेहमीच व्हायरल होत असतात. त्यांना बऱ्याच वेळा उद्धटपणे चाहत्यांशी वागताना सुद्धा पहायला मिळतं. अशातच आता जया बच्चन यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये जया बच्चन यांचं वागणं पाहून पापाराझी सुद्धा शॉक झालेत. सध्या जया बच्चन यांच्या या व्हिडिओची चर्चा होताना पहायला मिळतेय..मंगळवारी जया बच्चन यांचा दुर्गा पुजेदरम्यान एक वेगळा अंदाज पहायला मिळालाय. उत्तर मुंबईमध्ये दुर्गा पूजेच्या सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी जया बच्चन यांनी पापाराझी यांना बघून हसत हसत पोज सुद्धा दिल्या. अभिनेत्री काजोल सुद्धा जया बच्चन यांच्यासोबत उपस्थित होती. परंतु जया बच्चन यांना हसताना पाहून पापाराझी सुद्धा शॉक झालेत. .या पुजेसाठी जया बच्चन यांनी लाल रंगाची साडी नेसली होती. मुखर्जी कुटुंबाच्या दुर्गा पुजेला जया बच्चन सहभागी झाल्या होत्या. यावेळी काजोलने जया बच्चन यांना पोज देण्यासाठी बोलावलं होतं. त्यावेळी तिने पापाराझींना न ओरडण्याच्या सूचना दिल्या. जया बच्चन यांना पापाराझींसमोर फोटो काढायला आवडत नसल्याने काजोलने त्यांच्यासाठी फोटो काढण्याची विनंती केली. यावेळी काजोलने पापाराझींना ओरडू नका असं सांगितलं. परंतु गोंगाट होत असल्याने जया बच्चन काही वेळ चिडल्या होत्या. त्या व्हिडिओमध्ये वारंवार कानावर हात ठेऊन पापाराझींना शांत बसण्यासाठी सांगताना दिसत आहे. परंतु काजोलने पोज दिल्यानंतर हसत हसत त्यांनी सुद्धा पोझ दिल्याचं व्हिडिओमध्ये पहायला मिळतय..नेहमीच सोशल मीडियावर जया आणि पापाराझींना ओरडताना पहायला मिळते. अनेकदा मीडियाच्या हस्तक्षेपावर त्या चिडताना सुद्धा पहायला मिलते. परंतु यावेळी जया बच्चन यांनी हसत पोज दिल्याने उपस्थितांना धक्का बसलाय. त्याचा हसतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .Video: पुण्यात गौतमी पाटीलच्या गाडीचा अपघात, नवले पूलाजवळ घडली घटना, रिक्षाला उडवलं.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.