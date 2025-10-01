Premier

बाबो...! जया बच्चनने हे काय केलं... त्यांचं वागणं पाहून पापाराझी सुद्धा झाले शॉक, व्हिडिओ व्हायरल

Jaya Bachchan’s Unexpected Reaction to Paparazzi Goes Viral: अभिनेत्री जया बच्चन यांचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये त्यांचं वागणं पाहून पापाराझींना सुद्धा धक्का बसलाय. सध्या त्यांच्या व्हिडिओची चर्चा होताना पहायला मिळतेय.
Jaya Bachchan’s Unexpected Reaction to Paparazzi Goes Viral

Jaya Bachchan's Unexpected Reaction to Paparazzi Goes Viral

Apurva Kulkarni
Updated on

अभिनेत्री जया बच्चन यांची सोशल मीडियावर नेहमीच चर्चा असते. त्यांचा पापाराझीवर, चाहत्यांवर भडकतानाचा व्हिडिओ नेहमीच व्हायरल होत असतात. त्यांना बऱ्याच वेळा उद्धटपणे चाहत्यांशी वागताना सुद्धा पहायला मिळतं. अशातच आता जया बच्चन यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये जया बच्चन यांचं वागणं पाहून पापाराझी सुद्धा शॉक झालेत. सध्या जया बच्चन यांच्या या व्हिडिओची चर्चा होताना पहायला मिळतेय.

Jaya Bachchan
viral
kajol
actress
video viral
paparazzi
Entertainment news
viral video

