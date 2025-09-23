जयंत आजीचा जीव घेणार? लक्ष्मी निवास मालिकेचा प्रोमो पाहून प्रेक्षक वैतागले, म्हणाले...'इतकं घाण दाखवण्यापेक्षा...'

झी मराठीवरील लक्ष्मी निवास ही मालिका सध्या घराघरात पोहचली आहे. मालिकेतील प्रत्येक पात्र प्रेक्षकांच्या घरातील पात्र झालं आहे. अशातच आता मालिकेत वेगवेगळे ट्वीस्ट येताना पहायला मिळतय. मालिकेत सध्या सिद्धू-भावनाचं नातं फुलताना पहायला मिळतय. तर लक्ष्मी निवासमध्ये दोन्ही भावामध्ये वाद सुरु आहे. मालिका दिवसेंदिवस ट्वीस्ट घेत असलेलं पहायला मिळतय. तर दुसरीकडे जयंतचा वेडेपणा अजून वाढलेलं मालिकेत दाखवण्यात आलं आहे..लक्ष्मी निवास मालिकेत सध्या जान्हवी प्रेग्नेंट असलेलं दाखवण्यात आलंय. त्यामुळं जयंत जान्हवीबाबत जास्त पजेसिव्ह झालेलं मालिकेत दाखवण्यात आलय. परंतु जान्हवीला त्याने नॉर्मल वागण्याचं वचन दिलेलं असतं. त्यामुळे तो जान्हवीला सप्राईज देण्यासाठी लक्ष्मी, निवास आणि आजीला घरी घेऊन येतो. जान्हवीला घरात एकटं वाटू नये आणि जान्हवीच्या काळजी घेण्यासाठी तो त्यांना घरी आणतो. परंतु जान्हवीची आई आणि आज्जीसोबत वाढत असलेली जवळीक जयंतला सहन होत नाही..त्याच्या डोक्यात वेगवेगळे विचार येत राहतात. जान्हवी आईच्या जवळ जात असल्याचं जयंतला सहन होत नाही. त्यामुळे तो जान्हवीला बऱ्याच वेळा टोकतो. तसंच लक्ष्मीने जान्हवीसाठी बनवलेल्या खिरीमध्ये लिंबू पिळून खराब करतो. परंतु तरी देखील जान्हवी आईच्या हातचं लोणचं खाऊन खुश होते. हे देखील जयंतला सहन होत नाही. पायऱ्यांवर तेल सांडलं म्हणून लक्ष्मीवर ओरडतो सुद्धा. अशातच आता मालिकेत एक नवीन ट्वीस्ट आलेलं पहायला मिळतय..मालिकेत जान्हवीला तिच्या लहानपणीच्या मैत्रीणीचा फोन येतो. त्यामुळे जयंत सांगून ती मैत्रीणीशी गप्पा मारत बसते. परंतु जयंतला ते ही बघवत नाही. त्यामुळे तो जान्हवी मैत्रिणीला काय बोलत असेल हे पाहण्यासाठी फोनवर सीसीटीव्ही ओपन करतो. तेवढ्यात आजी जयंतचा फोन बघते, आणि विचारते हे सगळं काय आहे? जयंतचं विचित्र वागण्याचं सत्य आजीला कळतं. त्यामुळे ती त्याला नीट वागण्याचा सल्ला देते नाहीतर जान्हवीला दूर करण्याचा धमकी देते. हे जयंतच्या डोक्यात राहतं..दरम्यान झी मराठीने शेअर केलेल्या प्रोमोमध्ये आजी सोफ्यावर झोपलेल्या असतात. ते पाहून जयंत उशी घेऊन त्यांच्या जवळ येतो. त्यांच्या चेहऱ्यावर उशी ठेवून त्यांना जीवे मारण्याचा प्रयत्न करतो. हे सगळं होत असताना जान्हवी बघते. जयंतवर चिडून ती आजीला दूर करण्यचा प्रयत्न करते. हे प्रोमोमध्ये दाखवण्यात आलय. आता मालिकेत जान्हवी हे सगळं पाहून जयंत सोबत राहते की, दूर जाते हे पाहाणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. .परंतु मालिकेचा प्रोमो पाहून नेटकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. मालिकेचा प्रोमो पाहून नेटकऱ्यांनी लक्ष्मी निवास तसंच जयंतला ट्रोल केलय. 'याला मालिकेतून काढून टाका' अशा अनेकांनी कमेंट्स केल्यात. तर अनेकांनी 'असला फालतूपणा दाखवण्यापेक्षा मालिका बंद करा' अशा कमेंट्स केलेलं पहायला मिळतय. .रोहिणी हट्टंगडी यांच्या मुलाला पाहिलंत का? बॉलिवूडमधील गाजलेल्या सिनेमांत केलंय काम .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.