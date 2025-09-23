Premier

जयंत आजीचा जीव घेणार? लक्ष्मी निवास मालिकेचा प्रोमो पाहून प्रेक्षक वैतागले, म्हणाले...'इतकं घाण दाखवण्यापेक्षा...'

Viral Twist in Laxmi Nivas Serial: झी मराठीने लक्ष्मी निवास मालिकेचा प्रोमो शेअर केला आहे. या प्रोमोमध्ये जान्हवीला दूर करेल या भितीने जयंत आजीला जीवे मारण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं दाखवण्यात आलय. त्या प्रोमोचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.
झी मराठीवरील लक्ष्मी निवास ही मालिका सध्या घराघरात पोहचली आहे. मालिकेतील प्रत्येक पात्र प्रेक्षकांच्या घरातील पात्र झालं आहे. अशातच आता मालिकेत वेगवेगळे ट्वीस्ट येताना पहायला मिळतय. मालिकेत सध्या सिद्धू-भावनाचं नातं फुलताना पहायला मिळतय. तर लक्ष्मी निवासमध्ये दोन्ही भावामध्ये वाद सुरु आहे. मालिका दिवसेंदिवस ट्वीस्ट घेत असलेलं पहायला मिळतय. तर दुसरीकडे जयंतचा वेडेपणा अजून वाढलेलं मालिकेत दाखवण्यात आलं आहे.

