जयवंत वाडकर यांच्या लेकीचं शुभमंगल! मल्याळी बॉयफ्रेंडसोबत थाटामाटात बांधली लग्नगाठ, फोटो व्हायरल

सध्या मराठी सिनेसृष्टीत लग्नसराई सुरू आहे. काही महिन्यांपूर्वी अभिनेता प्रसाद ओक याच्या मुलाचा मोठ्या धुमधडाक्यात साखरपुडा झाला. तेव्हा प्रसादला एवढा मोठा मुलगा आहे यावर अनेकांचा विश्वास बसत नव्हता. आता सिनेसृष्टीतील आणखी एक अभिनेते सासरेबुवा झालेत. हे अभिनेते आहेत सगळ्यांना आपल्या विनोदाने हसवून बेजार करणारे जयवंत वाडकर. प्रत्येक मराठी चित्रपटात जयवंत यांचं पात्र हे असतंच. नुकताच त्यांच्या मुलीचा विवाहसोहळा पार पडलाय. त्यामुळे चाहते त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव करतायत. .जयवंत वाडकर यांच्या मुलीचं नाव स्वामींनी आहे. मोठ्या थाटामाटात स्वामिनीचा विवाहसोहळा पार पडलाय. तिच्या लग्नाला इंडस्ट्रीमधील अनेक कलाकार आणि मित्रमंडळी हजर होते. स्वामिनीच्या हळदीचे आणि लग्नसमारंभाचे फोटो सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. स्वामिनीने तिच्या बॉयफ्रेंडसोबत लग्नगाठ बांधली आहे. महत्वाचं म्हणजे तिचा पती वरून नायर हा मल्याळी आहे. त्यामुळे हा विवाहदेखील दाक्षिणात्य पद्धतीनेच पार पडलाय. .काय करतो वाडकरांचा जावई?वरून हा इंडस्ट्रीमधलाच आहे. त्याचं स्वतःचं प्रोडक्शन हाउस आहे. असं त्याने त्याच्या इंस्टाग्राम बायोमध्ये लिहिलंय. ते दोघेही लग्नात खूप सुंदर दिसत होते. भरजरी साडी, दागिने या साऊथ इंडियन लूकमध्ये स्वामिनी खूपच सुंदर दिसत होती. स्वामिनीच्या विवाहसोहळ्याला अभिनय बेर्डे, प्रिया बेर्डे, स्वानंदी बेर्डे, शार्दुल पाटकर यांच्यासह अनेक कलाकार उपस्थित होते. यापूर्वी दिलेल्या एका मुलाखतीत जयवंत यांनी त्यांच्या मुली आणि जावयाबद्दल सांगितलं होतं. .ते म्हणाले, 'दोघेही स्वामीभक्त एकमेकांना भेटले त्यामुळे मला खूप आनंद आहे. यापेक्षा वेगळा आनंद असू शकत नाही. स्वामिनीच्या आयुष्यात आलेला मुलगा वरुण हा सुद्धा स्वामीभक्त आहे. हीच माझ्यासाठी आनंदाची गोष्ट आहे. त्या दोघांच्या डोक्यावर कायम स्वामींचा आशीर्वाद असेल. मला माहिती नव्हतं की, वरुण मल्याळम असून केरळचा असूनही स्वामींचा भक्त आहे. मी दोघांसाठीही खरंच खूप आनंदी आहे.' स्वामिनीबद्दल सांगायचं तर तिने 'अशी ही आशिकी', 'बाबा' यांसारख्या प्रोजेक्टमध्ये काम केलंय. सोबतच 'HC London' या कंपनीची ती ब्रँड अँबॅसेडर सुद्धा आहे.