Viral Video :पायरी चढताना पाय अडकला अन् जमिनीवर जोरात आदळले जितेंद्र; व्हिडिओ पाहून चाहते चिंतेत" मुलाने दिले हेल्थ अपडेट

Jeetendra Viral Fall Video : जितेंद्र यांचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर चाहत्यांना चिंता लागली होती. पण मुलाने सांगितले की, 'ते पूर्णपणे ठिक आहेत. चालताना क्षणिक तोल गेला एवढंच.'
अभिनेते जितेंद्र यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला.. या व्हिडिओमध्ये ते तोल जाऊन पडताना पहायला मिळाले. त्यांचा तो व्हिडिओ पाहून चाहत्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. दरम्यान या संदर्भात त्यांचा मुलगा जितेंद्रने पोस्ट करत ते एकदम ठिक असल्याचं म्हटलंय.

