Viral Video :पायरी चढताना पाय अडकला अन् जमिनीवर जोरात आदळले जितेंद्र; व्हिडिओ पाहून चाहते चिंतेत" मुलाने दिले हेल्थ अपडेट

अभिनेते जितेंद्र यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला.. या व्हिडिओमध्ये ते तोल जाऊन पडताना पहायला मिळाले. त्यांचा तो व्हिडिओ पाहून चाहत्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. दरम्यान या संदर्भात त्यांचा मुलगा जितेंद्रने पोस्ट करत ते एकदम ठिक असल्याचं म्हटलंय. .नक्की काय झालं होतं?माहितीनुसार जितेंद्र फिल्ममेकर संजय खान यांची पत्नी जरीन खान हिच्या प्रेयर मीटसाठी गेले होते. याच वेळी त्यांचा तोल गेला आणि ते खाली पडले. लगेच त्यांच्या जवळ असलेल्या व्यक्तींनी त्यांना हात देत सांभाळून घेतलं. परंतु सध्या त्यांचा पडतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर त्यांच्या चाहत्यांना त्याची काळजी लागली होती. अनेक चाहत्यांनी त्यांच्या तब्येतीबाबत विचारपूस केली. दरम्यान जितेंद्र यांनी वडिलांच्या तब्येतीबाबत सांगताना म्हटलं की, 'ते एकदम ठिक आहेत. ते फक्त चालता चालता तोल गेल्याने पडले होते.'.जितेंद्र यांचं फिल्मी करिअरजितेंद्र यांच्या बद्दल बोलायचं झालं तर ते हिम्मतवाला, कारावान, तोहफा सारख्या सिनेमामधून आपल्या अभिनयाची छाप पाडलीय. त्यांनी आतापर्यंत 200 पेक्षा जास्त सिनेमांमध्ये काम केलय. दरम्यान सध्या ते सिनेसृष्टीपासून दूर आहे. काही वर्षापूर्वी 'हो जाता है प्यार' सिनेमामध्ये पहायला मिळाले होते.