'जुळून येती रेशीमगाठी' मालिका ८० च्या दशकात असती तर कसे दिसले असते आदित्य- मेघना? AI ने बनवले कमाल फोटो

सध्या सोशल मीडियावर ८० च्या दशकात आपण कसे दिसत होतो त्याचे फोटो बनवण्याचा ट्रेंड सुरू आहे. chat gptचा वापर करून सगळे आपण ८०च्या दशकात कसे दिसलो असतो याचे फोटो बनवत आहेत. या फोटोंमध्ये सगळ्यांचे कपडे, हेअरस्टाइल अगदी जुन्या काळाप्रमाणे दिसत आहेत. प्रेक्षकांप्रमाणेच कलाकारांना देखील या ट्रेंडची भुरळ पडलीये. अनेक कलाकारांनी त्यांचे ८० च्या दशकातील रेट्रो स्टाइल फोटो शेअर केलेत. अशातच 'जुळून येती रेशीमगाठी' मालिकेतील आदित्य आणि मेघना यांचे फोटो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. .'जुळून येत रेशीमगाठी' या मालिकेने प्रेक्षकांना वेड लावलेलं. ही मालिका झी मराठीच्या इतिहासातील सर्वाधिक पाहिल्या गेलेल्या मालिकांपैकी एक होती. यातील आदित्य आणि मेघना यांची जोडी प्रेक्षकांची आवडती होती. मालिकेत प्राजक्ता माळी आणि ललित प्रभाकर यांनी मुख्य भूमिका साकारली होती. आता त्यांच्या ८० च्या दशकातील फोटोंनी प्रेक्षकांचं लक्ष वेधून घेतलंय. या फोटोंमध्ये आदित्य मेघना जर ८० च्या दशकात असते तर कसे असते याबद्दल पाहायला मिळतंय. .या दोघांच्याही करिअरबद्दल बोलताच झालं तर प्राजक्ता माळी आता इंडस्ट्रीमधील टॉप अभिनेत्रींपैकी एक आहे. तिने 'फुलवंती' चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या मनात घर केलं. या चित्रपटाची ती निर्माती देखील होती. तर ललितदेखील त्याच्या करिअरमध्ये उत्तम करतोय. त्याचा 'सुपर डुपर' चित्रपट प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरला होता..खंजिरीचे बोल! राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांची कथा आता मोठ्या पडद्यावर; 'हा' अभिनेता साकारतोय मुख्य भूमिका, तुम्ही ओळखलंत? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.