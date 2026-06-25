आणि स्वतःच्या खिशात काहीही नसताना श्रेयसने मला पैसे दिले... जितेंद्र जोशीने सांगितला तो प्रसंग, म्हणाला, 'आता तो...'

इंडस्ट्रीमध्ये झालेली मैत्री खरी नसते असं अनेक कलाकार सांगतात. मात्र मराठी इंडस्ट्रीमध्ये अशीही काही उदाहरणं आहेत जी पाहून इथे खरंच खरी मैत्री होते यावर विश्वास बसतो. त्यातलीच एक मैत्री आहे श्रेयस तळपदे आणि जितेंद्र जोशी यांची. जितेंद्र जोशी हा इंडस्ट्रीमधील अतिशय गुणी अभिनेता आहे. तो लवकरच प्रार्थना बेहेरेसोबत 'मर्दिनी' सिनेमात दिसणार आहे. श्रेयस या सिनेमाचा निर्माता आहे. मात्र या सिनेमासाठी जितेंद्रने मानधन घेतलेलं नाही. त्यामागचं कारण त्याने एका मुलाखतीत सांगितलंय. .श्रेयस, जितेंद्र आणि प्रार्थना यांनी नुकतीच 'मर्दिनी' सिनेमाच्या निमित्ताने मुंटाला मुलाखत दिली. यात बोलताना जितेंद्र म्हणाला, 'जेव्हा तुम्ही स्वतःच्या घरापासून दूर, एखादं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी मुंबईसारख्या मोठ्या शहरात येता, तेव्हा तुम्ही तुमची जवळची माणसं मागे सोडून आलेले असता. अशा वेळी या मायानगरीत तुम्हाला फार काही नको असतं, फक्त एक हात हवा असतो, एक घर हवं असतं, जे तुम्हाला म्हणेल, 'ये, बस!' श्रेयसनं आणि त्याच्या आई-वडिलांनी माझ्यासारख्या नवोदित कलाकाराला ते मायेचं घर दिलं. यश मिळाल्यानंतर माणसं बदलतात असं म्हटलं जातं. पण श्रेयस तसा नाही. तो माणसं जोडणारा आणि जपणारा माणूस आहे.' .तो पुढे म्हणाला, 'अनेकदा मित्र दूर जातात, नात्यांमध्ये अंतर येतं. पण श्रेयस आणि त्याची पत्नी दीप्ती यांनी आम्हाला आणखी जवळ ओढण्याचं काम केलं. त्यांचं घर हे फक्त त्यांचं राहत नाही, ते सगळ्यांसाठी खुलं असतं. त्यावेळी श्रेयस स्वतःही संघर्ष करत होता. तरीही त्यानं क्षणाचाही विचार न करता मला पैसे दिले. त्या मदतीची किंमत पैशांत मोजता येणार नाही. 'हे घे, तुझ्याकडे ठेव' हे त्याचे शब्द मला आजही आठवतात. श्रेयसची आई त्याला बँकेत नोकरी कर म्हणायची, पण त्याला अभिनय करायचा होता. त्यानं जे यश मिळवलं, ते त्याच्या कष्टांमुळेच मिळवलं.' .'पण जे लोक तुमच्या कठीण काळात तुमच्या पाठीशी उभे राहतात, त्यांच्यासाठी काहीतरी करण्याची संधी आयुष्यात आली, तर ती सोडायची नसते. आज मी 'मर्दिनी' साठी मानधन घेऊ शकलो असतो. ते अगदी सहज शक्य होतं. पण माझा मित्र निर्माता म्हणून उभा राहतो आहे, त्याचं स्वप्न पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतोय, तर त्याला माझ्याकडून ही छोटीशी भेट असावी असं मला वाटलं', असं जितेंद्र नम्रपणे सांगतो.' असं जितेंद्र म्हणाला. .अखेर 'मुरांबा' निरोप घेणार; शशांक केतकरने शेअर केले फोटो, सांगितलं कसा होणार मालिकेचा शेवट .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.