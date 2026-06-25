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आणि स्वतःच्या खिशात काहीही नसताना श्रेयसने मला पैसे दिले... जितेंद्र जोशीने सांगितला तो प्रसंग, म्हणाला, 'आता तो...'

Jitendra Joshi On Shreyas Talpade: अभिनेता जितेंद्र जोशी याने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तो प्रसंग सांगितला जेव्हा श्रेयस तळपदेने विचार न करता त्याला पैसे दिलेले.
shreyas talpade and jitendra joshi

shreyas talpade and jitendra joshi

esakal

Payal Naik
Updated on

इंडस्ट्रीमध्ये झालेली मैत्री खरी नसते असं अनेक कलाकार सांगतात. मात्र मराठी इंडस्ट्रीमध्ये अशीही काही उदाहरणं आहेत जी पाहून इथे खरंच खरी मैत्री होते यावर विश्वास बसतो. त्यातलीच एक मैत्री आहे श्रेयस तळपदे आणि जितेंद्र जोशी यांची. जितेंद्र जोशी हा इंडस्ट्रीमधील अतिशय गुणी अभिनेता आहे. तो लवकरच प्रार्थना बेहेरेसोबत 'मर्दिनी' सिनेमात दिसणार आहे. श्रेयस या सिनेमाचा निर्माता आहे. मात्र या सिनेमासाठी जितेंद्रने मानधन घेतलेलं नाही. त्यामागचं कारण त्याने एका मुलाखतीत सांगितलंय.

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