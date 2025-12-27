Premier

शुटिंगदरम्यान जितेंद्र जोशीच्या गळ्याला बसलेला फास, अंगावर काटा आणणारा प्रसंग सांगताना म्हणाला... 'स्टूल काढलं अन्...'

JITENDRA JOSHI SHARES TERRIFYING INCIDENT FROM "MAGIC": जितेंद्र जोशीने मॅजिक सिनेमाच्या शुटिंगदरम्यान गळ्याला फास लागल्याचा अनुभव शेअर केला. त्याने सांगितलं की शुटिंग दरम्यान एक भयानक प्रसंग घडला, ज्यामुळे शुटिंग थांबवावी लागली.
JITENDRA JOSHI SHARES TERRIFYING INCIDENT

JITENDRA JOSHI SHARES TERRIFYING INCIDENT

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Jitendra Joshi accident during Magic film shooting: अभिनेता जितेंद्र जोशीने मराठी सिनेसृष्टीत अनेक सुपरहिट चित्रपटात काम केलय. जितेंद्र हा नेहमीच चर्चेत असतो. त्याच्या कविताही प्रेक्षकांना प्रचंड आवडतात. अशातच आता जितेंद्रचा एक नवा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. दरम्यान एका मुलाखतीमध्ये जितेंद्रने सिनेमाच्या शुटिंगवेळचा किस्सा चाहत्यांसोबत शेअर केलाय. शुटिंगवेळी गळ्याला खरंच फास लागल्याचं त्याने सांगितलं.

Loading content, please wait...
marathi
marathi actor
Film shooting
Entertainment news
marathi celebrities

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com