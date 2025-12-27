शुटिंगदरम्यान जितेंद्र जोशीच्या गळ्याला बसलेला फास, अंगावर काटा आणणारा प्रसंग सांगताना म्हणाला... 'स्टूल काढलं अन्...'

Jitendra Joshi accident during Magic film shooting: अभिनेता जितेंद्र जोशीने मराठी सिनेसृष्टीत अनेक सुपरहिट चित्रपटात काम केलय. जितेंद्र हा नेहमीच चर्चेत असतो. त्याच्या कविताही प्रेक्षकांना प्रचंड आवडतात. अशातच आता जितेंद्रचा एक नवा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. दरम्यान एका मुलाखतीमध्ये जितेंद्रने सिनेमाच्या शुटिंगवेळचा किस्सा चाहत्यांसोबत शेअर केलाय. शुटिंगवेळी गळ्याला खरंच फास लागल्याचं त्याने सांगितलं. .सिनेमाच्या शुटिंगदरम्यान काही कलाकारांना खुप भयानक प्रसंगांना सामोरं जावं लागतं. कधी कधी स्टंट करताना त्यांना दुखापत सुद्धा होते. असंच काहीसं जितेंद्रच्या बाबातही झालं. जितेंद्र जोशीचा मॅजिक सिनेमा नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. दरम्यान या सिनेमाच्या प्रमोशनसाठी जितेंद्रनं नवशक्तीला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत त्याने शुटिंग दरम्यानचा एक भयानक किस्सा शेअर केलाय..मुलाखतीमध्ये जितेंद्र जोशी म्हणाला...'सिनेमामध्ये एका सीनमध्ये मला स्वप्नात फाशी लागल्याचं दिसतं. त्यावेळी फार भयानक किस्सा घडला' पुढे बोलताना दिग्दर्शक रवी म्हणाले की, 'स्टंट मॅननी त्याला हँग केलं, तेव्हा मी रोल म्हणालो आणि अॅक्शन झालं. रात्रीचा सीन होता. एका पॉईंटला असं झालं काही कळलंच नाही. मला मॉनिटरवर दिसलं की, याला काहीतरी होतय, आणि मी लगेच ओरडलो. त्याला धावत घाली घेतलं. तर त्याच्या गळ्याला फास बसल्यासारखं झालेलं. तिथं नक्कीच काहीतरी घडलं होतं. आम्ही त्या दिवशी शुटिंग थांबवलं, कारण जितू परत बरं होणं महत्त्वाचं होतं.'.पुढे बोलताना जितेंद्र म्हणाला की, 'आमचा स्टंटमॅन साधा माणूस होता. तो म्हणाला काही नाही सर होईल. तेव्हा माझ्या मानेला लटकवलं आणि स्टूल काढला गेला. एवढंच आठवतं. नंतर मध्ये नक्की काय घडलं हे मला कळलंच नाही.' असं जितेंद्र मुलाखतीत बोलताना म्हणाला. .जितेंद्रचा मॅजिक सिनेमा १ जानेवारी २०२६ रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. यामध्ये अभिनेत्री जुई भागवत सुद्धा जितेंद्र सोबत मुख्य भूमिकेत दिसणार त्यामुळे चाहत्यांना आता जितेंद्रच्या नव्या सिनेमाची उत्सुकता लागली आहे. .'कोण होतीस तू काय झालीस तू' मालिकेतील अभिनेत्री लवकरच लग्न करणार, होणाऱ्या नवऱ्यासोबतचा रोमॅन्टिक व्हिडिओ शेअर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.