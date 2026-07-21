बापरे! जॉन अब्राहमने खरेदी केला तब्बल 84,00,00,000 रुपयांचा आलिशान बंगला, बांद्रा वेस्टमधील डीलची चर्चा

JOHN ABRAHAM BANDRA WEST PROPERTY: बॉलिवूड अभिनेत जॉन अब्राहम याचा मोठा चाहतावर्ग आहे. त्याच्या अभिनयाचे अनेक चाहते आहे. जॉन नेहमीच काही न काही कारणामुळे चर्चेत असतो. पंरतु यावेळी तो एका वेगळ्या कारणामुळे चर्चेत आलाय. तो त्याच्या आलिशान रिअल इस्टेट गुंतवणुकीमुळे चर्चेत आलाय. मुंबईतील सर्वाधिक प्रतिष्ठिक एरिया बांद्रा वेस्ट इथं त्याने तब्बल ८४ कोटींचा आलिशान बंगला खरेदी केला आहे. नुकतीच त्याची डील नोंदवण्यात आलीय. .माहितीनुसार जॉनचा हा बंगला सेंट मार्टिन रोड, बांद्रा वेस्ट इथं असून १.०१७ चौरस मीटर प्लॉटवर हा बंगला उभारण्यात आला आहे. तसंच या व्यवहाराची नोंदणीकृत किंमत तब्बल ८४ कोटी इतकी आहे. १४ जुलै २०२६ रोजी या व्यवहाराची कन्व्हेअन्स डीड नोंदवण्यात आली आहे. तसंच यासाठी जॉन अब्राहमनं ५.४ कोटी स्टॅम्प ड्युटी भरली आहे. .दरम्यान जॉन अब्राहमने यापूर्वी डिसेंबर २०२३ मध्ये मुंबईतील खार परिसरात ७०.८३ कोटींचा एक बंगला खरेदी केला होता. तसंच लिंकिंग रोडवरील बंगल्यासाठी त्याने ४.२४ कोीट स्टॅम्प ड्युटी भरली होती. आता त्याने काही वर्षात दुसरी खरेदी केल्यामुळे चर्चेत आला आहे. .'लग्नासाठी असा जोडीदार निवडा...' रितेश-जेनिलियाचा सुखी संसारासाठी मोलाचा सल्ला, म्हणाले, 'अशा व्यक्तीसोबत राहा जो...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.