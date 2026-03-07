Premier

जॉनी लिव्हरच्या लेकाला 12व्या झालेला ट्युमर ! पहिली सर्जरी फेल, दुसरी अमेरिकेत; "त्यावेळी फादरच्या रूपात.."

Johny Lever Son Had Tumor : अभिनेता जॉनी लिव्हरचा मुलगा जेमी लिव्हरला वयाच्या 12 व्या वर्षी ट्युमर झाला होता. जॉनी यांची मुलगी जेमीने यावर भाष्य केलं. काय म्हणाली ती जाणून घेऊया.
Entertainment News : बॉलिवूडमधील सुप्रसिद्ध विनोदी अभिनेते जॉनी लिव्हर यांनी आजवर अनेकांना हसवलं. पण त्यांच्या आयुष्यात एक काळ असा आला होता जेव्हा ते खूप संकटात होते. जॉनी लिव्हर यांचा मुलगा जेसीला वयाच्या 12 व्या वर्षी ट्युमर झाला होता. त्यांची लेक जेमीने ही आठवण नुकत्याच एका मुलाखतीत सांगितली.

