CM Joseph Vijay Movie : कायदेशीर लढाई आणि सेन्सॉरच्या आक्षेपानंतर अखेर 'जननायकन' रिलीज! थलपती विजय यांच्या शेवटच्या चित्रपटाची धमाकेदार एन्ट्री, 50 वर्षांनी इतिहासाची पुनरावृत्ती

चेन्नई : तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांचा बहुप्रतिक्षित ‘जननायकन’ हा चित्रपट गुरुवारी तमिळनाडूसह जगभरात मोठ्या दिमाखात प्रदर्शित (Tamil Nadu CM Joseph Vijay latest movie) झाला. तमिळनाडूच्या राजकीय आणि चित्रपट इतिहासात तब्बल ५० वर्षांनंतर एका विद्यमान मुख्यमंत्र्यांना रूपेरी पडद्यावर पाहण्याचा दुर्मीळ योग आल्यामुळे संपूर्ण राज्यात सध्या उत्सवाचे वातावरण आहे..तमिळनाडूतील एक हजारांहून अधिक चित्रपटगृहांमध्ये लागलेले ‘जननायकन’चे सर्व शो ‘हाऊसफुल्ल’ झाले आहेत. मुख्यमंत्री विजय यांचे चाहते आणि त्यांच्या ‘तमिळगा वेत्री कळघम’च्या कार्यकर्त्यांनी रस्ते, चित्रपटगृहांचा परिसर झेंडे, तोरणे आणि भव्य कटआउट्सनी सजवला आहे. अनेक ठिकाणी भव्य कटआउट्पुढे कार्यकर्ते जल्लोष करताना दिसले..दरम्यान, ‘जननायकन’ हा चित्रपट २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या दोन महिने आधी, म्हणजेच नऊ जानेवारी रोजी प्रदर्शित होणार होता. मात्र, सेन्सॉर बोर्डाचे आक्षेप आणि त्यानंतर सुरू झालेल्या कायदेशीर लढाईमुळे चित्रपटाचे प्रदर्शन लांबणीवर पडले होते..Maharashtra Farm Loan Waiver : पुणे जिल्ह्यातील 61,900 शेतकऱ्यांना 533 कोटींची कर्जमाफी; दुसरी यादी जाहीर, तुमचं नाव आहे का?.पाकळ्या उधळून स्वागत...चेन्नईतील प्रसिद्ध ‘सत्यम्’ थिएटरमध्ये चित्रपटाच्या सुरुवातीलाच जेव्हा पडद्यावर ‘मुख्यमंत्री थलपती सी. जोसेफ विजय...’ असे नाव झळकले, तेव्हा प्रेक्षकांनी ढोल-ताशांच्या गजरात एकच जल्लोष केला. विजय यांचे पडद्यावर आगमन होताच चाहत्यांनी चित्रपटगृहातील पडद्यावर फुलांच्या पाकळ्या उधळून त्यांचे स्वागत केले. मुख्यमंत्री विजय यांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकारी आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसाठी चेन्नईतील शासकीय प्रिव्ह्यू थिएटरमध्ये चित्रपटाच्या विशेष स्क्रिनिंगचे आयोजन केले होते..आम्ही मागील द्रमुक सरकार, केंद्र सरकार आणि सेन्सॉर बोर्डाचे विशेष आभार मानतो. त्यांनी जितके अडथळे आणले, तितकीच आमची उत्सुकता वाढली. आजचा दिवस आमच्यासाठी खास आहे.-सुमित्रा, चेन्नईतील विजय यांची चाहती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.