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घरच्या घरी मेथी, कोथिंबीर, टोमॅटोची शेती... जुही चावलाने घरातच तयार केलं मिनी फार्म

JUHI CHAWLA GROWS ORGANIC VEGETABLES IN HER HOME GARDEN: बॉलिवूड अभिनेत्री जुही चावला सध्या तिच्या किचन गार्डनमुळे चर्चेत आहे. ती घरच्या घरी मेथी, कोथिंबीर आणि टोमॅटो यांसारख्या भाज्या पिकवत असून बागकामामुळे मनाला शांतता मिळते, असे तिने सांगितले.
Juhi Chawla home gardening ideas

Juhi Chawla home gardening ideas

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

BOLLYWOOD ACTRESS JUHI CHAWLA EMBRACES ORGANIC FARMING: बॉलिवूड अभिनेत्री जुही चावला हिने तिच्या अभिनयाच्या जोरावर अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. अभिनयाबरोबरच जुही चावला निसर्गाशी जोडलेल्या जीवनशैलीसाठी सुद्धा ओळखळी जाते. दरम्यान अशातच आता तिच्या घरातील किचन गार्डनची जोरदार चर्चा होत असून ती घरात मेथी, कोथिंबीर, टोमॅटोसारख्या भाज्या पिकवते.

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