घरच्या घरी मेथी, कोथिंबीर, टोमॅटोची शेती... जुही चावलाने घरातच तयार केलं मिनी फार्म

BOLLYWOOD ACTRESS JUHI CHAWLA EMBRACES ORGANIC FARMING: बॉलिवूड अभिनेत्री जुही चावला हिने तिच्या अभिनयाच्या जोरावर अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. अभिनयाबरोबरच जुही चावला निसर्गाशी जोडलेल्या जीवनशैलीसाठी सुद्धा ओळखळी जाते. दरम्यान अशातच आता तिच्या घरातील किचन गार्डनची जोरदार चर्चा होत असून ती घरात मेथी, कोथिंबीर, टोमॅटोसारख्या भाज्या पिकवते. .जुही चावलाने तिच्या सोशल मिडिया अकाऊंटवर काही फोटो शेअर केले होते. या फोटोंमध्ये ती मेथी, कोथिंबीर आणि टोमॅटो पिकवण्यासाठी मशागत करताना दिसली होती. दरम्यान अशातच तिने भाज्या पिकवण्याचा अनुभव फार खास असल्याचं सांगितलं. या प्रक्रियेमुळे मनाला शांतता मिळाली असून निसर्गाशी अधिक जवळीक निर्माण झाल्याचही जुही म्हणाली. .याबाबत बोलताना जुही म्हणाली की, 'जेव्हा आपण स्वत: एखादी गोष्ट पिकवतो, त्याची काळजी घेतो तेव्हा ते पीक आपल्या डोळ्यांसमोर वाढताना पाहतो. ती एक वेगळी भावना असते. तेव्हा त्या भाजा झाडाच्या तोडून खाण्याची इच्छाही होत नाही. तेव्हा प्रत्येक वस्तूंची जाणीव होते.'.दरम्यान जुही चावलला नेहमीच ऑर्गेनिक शेतीची विशेष आवड आहे. मुंबईबाहेर तिचं स्वत:चं फार्महाऊस असून सेंद्रिय पद्धतीनं शेती करते. लॉकडाऊनमध्ये माळी उपलब्ध नसल्यामुळे तिने बागकाम आणि भाजीपाल लागवडीला सुरुवात केली. त्यानंतर तिचा तो छंद झाला..'विचित्र भास झाले अन् कोणीतरी दिसलं...' रात्री अडीचला वैष्णवीचा किरणला फोन, म्हणाली,'ती माणसासारखी आकृती...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.