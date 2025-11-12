'ठरलं तर मग' ची स्टार जोडी! जुई गडकरी की अमित भानुषाली? कोण आहे जास्त श्रीमंत?

ठरलं तर मग मालिकेतील जुई गडकरी आणि अमित भानुषाली ही लोकप्रिय जोडी आहे. दोघांच्या जोडीचे लाखो चाहते आहेत. ठरलं तर मालिकेतील अर्जुन आणि सायलीचं पात्र प्रेक्षकांच्या खुप आवडतं. दोघेही प्रेक्षकांच्या घरातील पात्र झाले आहेत. गेल्या अनेक वर्षापासून ही मालिका प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत आहे. परंतु तुम्हाला माहिती आहे का? रिअर लाईफमध्ये सायली जास्त श्रीमंत आहे की अर्जुन? तर जाणून घेऊया....ठरलं तर मग मालिकेतील अभिनेत्री जुई गडकरी ही गेल्या अनेक वर्षापासून मनोरंजनविश्वात सक्रीय आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून ती प्रेक्षकांच्या मनात आपल्या अभिनयाची छाप पाडत आहे. 'माझिया प्रियाला प्रीत कळेना' या मालिकेत तिने सोनियाची भूमिका साकारली होती. तसंच 'तुजविण सख्या रे' या मालिकेत तिने लावण्या हे नकारात्मक पात्र साकारलं होतं. 2010 पासून ती मनोरंजन विश्वाशी जोडली गेली आहे. सध्या ती ठरलं तर मग मालिकेत सायली सुभेदारचं पात्र साकारत आहे. चाहत्यांना सायलीचं पात्र प्रचंड आवडतं. .दरम्यान सायली म्हणजे जुई गडकरी तिच्या नेटवर्थबद्दल बोलायचं झालं तर 7 कोटी ते 9 कोटी असण्याची शक्यता आहे. सोशल मीडिया प्रमोशन्स, ब्रँड पार्टनरशिप, जाहिराती तसंच मालिकांमधील मानधन हे तिच्या उत्पन्नाचं प्रमुख साधन आहे. .तर ठरल तर मग मालिकेतील अर्जुन बद्दल बोलायचं झालं तर अमितने 2010 साली मन उधाण वाऱ्याचे मालिकेत सिद्धार्थचं पात्र साकारलं होतं. त्याकाळी त्याची ती भूमिका प्रचंड गाजली. त्या पात्रामुळे अमितला वेगळी ओळख मिळाली. दोन गुजराती, दोन मराठी, दोन हिंदी अशा सहा दिनेमामध्ये त्याने काम केलय. सध्या तो ठरलं तर मग मालिकेत अर्जुन सुभेदारचं पात्र साकारत आहे. .ठरलं तर मग मालिकेतील अर्जुन म्हणजेच अमित भानुषाली हा याच्या नेटवर्थबद्दल बोलायचं झालं तर तो मनोरंजन विश्वात जास्त अॅक्टिव्ह नसला तरी त्याचा बिझनेसशी संबंध आहे. अभिनयासोबतच तो मॉडेलिंग, जाहिरात आणि स्टेज प्रोजेक्ट सुद्धा करतो. तो बिझनेस आणि ब्रँड कोलॅबोरेशमधून बरंच मानधन कमावतो. त्याच्याकडे जवळपास १० कोटी ते १२ कोटीची संपत्ती आहे. .त्यामुळे जुई गडकरी आणि अमित भानुषाली यांच्यात सर्वांत जास्त श्रीमंत कोण आहे? असं विचारलं तर जुई गडकरीपेक्षा अमित भानुषाली जास्त श्रीमंत आहे. .Girija Oak National Crush : न्यू नॅशनल क्रश गिरिजा ओक! निळ्या रंगाच्या साडीत असं काय आहे की, चाहत्यांना वेड लावलं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.