'मला बोल्ड कन्टेंटमध्ये काम....' ठरलं मग फेम जुई गडकरी स्पष्ट बोलली, म्हणाली...'तसलं काम करायला कम्फर्टेबल ...'

Marathi Actress Jui Gadkari Explains Why She Will Never Work in Bold Content: अभिनेत्री जुई गडकरी हिने नुकतीच एका मराठी वृत्तवाहिनीला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत तिने 'मला बोल्ड कन्टेंटमध्ये काम करायला आवडत नसल्याचं' म्हटलय.
अभिनेत्री जुई गडकरी हिने आपल्या अभिनयाच्या जोरावर मोठा चाहतावर्ग निर्माण केलाय. जुई गडकरी ठरलं मग मालिकेतून घराघरात पोहचली आहे. तिची सायलीची भूमिका प्रेक्षकांना प्रचंड भावते. अशातच आता एका मुलाखतीमध्ये जुई गडकरी हिने तिच्या अभिनयाबद्दल सांगितलं आहे. तसंच यावेळी तिने तिची वयक्तिक मतं सुद्धा चाहत्यांसोबत शेअर केलं आहे.

