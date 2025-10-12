'मला बोल्ड कन्टेंटमध्ये काम....' ठरलं मग फेम जुई गडकरी स्पष्ट बोलली, म्हणाली...'तसलं काम करायला कम्फर्टेबल ...'

अभिनेत्री जुई गडकरी हिने आपल्या अभिनयाच्या जोरावर मोठा चाहतावर्ग निर्माण केलाय. जुई गडकरी ठरलं मग मालिकेतून घराघरात पोहचली आहे. तिची सायलीची भूमिका प्रेक्षकांना प्रचंड भावते. अशातच आता एका मुलाखतीमध्ये जुई गडकरी हिने तिच्या अभिनयाबद्दल सांगितलं आहे. तसंच यावेळी तिने तिची वयक्तिक मतं सुद्धा चाहत्यांसोबत शेअर केलं आहे..ठरलं तर मग मालिका आणि त्या मालिकेतील सायली प्रेक्षकांना प्रचंड भावली. इतकं वर्ष मालिका चालूनही टीआरपीमध्ये नंबर वनवर आहे. मालिकेतील सायलीने कित्येक वेळा जुईला तिला पुरस्कार सुद्धा मिळावून दिलेत. मालिकेतील साधी भोळी सायली प्रेक्षकांच्या मनात घर करुन आहे. दिग्दर्शक सचिन गोखले यांनी अनेक प्रसंग अतिशय उत्तम रित्या लोकांसमोर मांडले आहेत. दरम्यान खऱ्या आयुष्यात जुई गडकरी कशी आहे याबद्दल तिला विचारणा करण्यात आली. यावेळी तिने तिचं मत मांडलय..जुई गडकरी हिने नुकतीच महाराष्ट्र टाईम्सला मुलाखत दिली. या मुलाखतीमध्ये तिला विचारण्यात आलं की, 'काही गोष्टी तुला करायच्या नसतील तर तु काय म्हणशील? आणि ती नेमकी काय गोष्ट असले?' या प्रश्नावर जुईगडकरीने उत्तर दिलं की, 'मला बोल्ड कन्टेंटवर काम करायचं नाही. मी तसे काम करण्यास कम्फर्टेबल नाहीय. त्यामुळे मी तसे काम करण्यास नकार देते. माझ्या आई-बाबांच्या आणि प्रेक्षकांच्या मनात माझा खूप आदर आहे, आणि मला तो आदर कायम तसाच ठेवायचा आहे.'.पुढे बोलताना जुई म्हणाली की, 'काही जण म्हणतात की, कलाकार म्हणून करावं लागतं, तर असं मला अजिबात वाटत नाही. तुम्ही तेच केलं की तुम्हाला वेगळ्या प्रकारचा अभिनय येतो. हे सिद्ध होत नाही. त्यामुळे मी कधीच बोल्ड सीन करण्याचा विचार करणार नाही.' असं ती तिच्या मुलाखतीमध्ये बोलताना म्हणाली. .त्यानंतर जुईला विचारण्यात आलं की, तिच्या बोल्ड सीन न करण्यामुळे चांगलं काम हातातून सुटताहेत, असं तुला वाटत नाही का? त्यावर जुई म्हणाली की, 'आजपर्यंत मला कधीच असं वाटलं की, माझ्या हातून चांगलं काम गेलय. माझ्याकडे जे आहे ते माझ्याकडे येणारच आहे. त्यावर माझा विश्वास आहे. त्यामुळे माझ्या हातातून काम निसटतंय, याचं दु:ख मला वाटत नाही. '.'तु माझ्या आयुष्यात...' प्राजक्ता माळीने मानले 'या' खास व्यक्तीचे आभार, सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हणाली...'यंदाचं वर्ष तुझ्यामुळे...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.