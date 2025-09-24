Premier

Jui Gadkari: 'जुई कोणपण असूदे तु लग्न कर! मेकअप आणि रिअल दिसणं....' चाहत्यांच्या मॅसेजवर भडकली जुई गडकरी, म्हणाली...'अशा लोकांची...'

Jui Gadkari Slams Fan’s Marriage Advice | Viral Instagram Story: अभिनेत्री जुई गडकरीला एका चाहत्याने लग्नावरुन नको तो सल्ला दिलाय. यावेळी जुईने त्याच्या मॅसेजचा स्कीनशॉट शेअर करत चांगलंच सुनावलंय. सध्या तिची स्टोरी सोशल मीडियावर व्हायरल होतेय.
Apurva Kulkarni
Updated on

अभिनेत्री जुई गडकरी हिने आपल्या अभिनयाच्या जोरावर चाहत्यांच्या मनात स्वत:चं एक वेगळं स्थान निर्माण केलय. तिच्या अभिनयाचे लाखो चाहते आहेत. 'ठरलं तर मग' मालिकेतून जुई गडकरी घराघरात पोहचली आहे. सायलीच्या पात्रातून जुईने प्रत्येकाच्या मनात स्वत:चं स्थान निर्माण केलय. सायलीच्या साधेपणाची प्रेक्षकांना प्रचंड भुरळ पडलीय. दरम्यान अशातच आता जुई गडकरीने एका नेटकऱ्याला चांगलंच सुनावलंय. सध्या तिची इन्स्टा स्टोरी सोशल मीडियावर व्हायरल होतेय.

