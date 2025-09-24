Jui Gadkari: 'जुई कोणपण असूदे तु लग्न कर! मेकअप आणि रिअल दिसणं....' चाहत्यांच्या मॅसेजवर भडकली जुई गडकरी, म्हणाली...'अशा लोकांची...'

अभिनेत्री जुई गडकरी हिने आपल्या अभिनयाच्या जोरावर चाहत्यांच्या मनात स्वत:चं एक वेगळं स्थान निर्माण केलय. तिच्या अभिनयाचे लाखो चाहते आहेत. 'ठरलं तर मग' मालिकेतून जुई गडकरी घराघरात पोहचली आहे. सायलीच्या पात्रातून जुईने प्रत्येकाच्या मनात स्वत:चं स्थान निर्माण केलय. सायलीच्या साधेपणाची प्रेक्षकांना प्रचंड भुरळ पडलीय. दरम्यान अशातच आता जुई गडकरीने एका नेटकऱ्याला चांगलंच सुनावलंय. सध्या तिची इन्स्टा स्टोरी सोशल मीडियावर व्हायरल होतेय. .जुई गडकरी ही सायलीच्या भूमिकेसाठी प्रसिद्ध आहे. तिची ठरलं तर मग मालिका उच्च शिखरावर आहे. परंतु अनेक चाहत्यांना ती लग्न कधी करते अशा प्रश्न पडलाय. ती नेहमीच तिच्या वयक्तिक आयुष्याबद्दल मुलाखतीमध्ये बोलताना दिसतेय. तसंच ती सोशल मीडियाच्या माध्यमातून नेहमीच चाहत्यांच्या संपर्कात राहते. ती सोशल मीडियाच्या माध्यमातून नेहमीच चाहत्यांना तिचे अपडेट देत असते. दरम्यान अशातच आता तिला एका चाहत्याने एक वेगळाच सल्ला दिलाय. त्याचा सल्ला ऐकून जुई चांगलीच भडकली. त्याचे चाट सोशल मीडियावर शेअर करत 'अशा लोकांची किव येते' असं ती म्हणाली. सध्या तिने शेअर केलेली पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होतेय. .जुई गडकरीने शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये एका चाहत्याने तिला लग्न करण्याचा सल्ला दिलाय. तो मॅसेजमध्ये जुईला म्हणाला...'जुई लग्न कर.. आता तुझ्याकडे फार कमी वेळ आहे. कोणाशी पण कर, पण कर! टीआरपी कमी होत आहे मॅडम, तुमचं मार्केटिंग सुद्धा पडलय. मेकअप आणि दिसणं वेगळं आहे. टीव्ही सिरिअलमध्ये तुम्ही मोठे असाल पण लग्न नाही फॅमिली नाही... थोडा विचार करा' असा मॅसेज त्या चाहत्याने केलेला पहायला मिळाली. .दरम्यान जुईने त्याच्या मॅसेजचा स्क्रीनशॉट काढून शेअर केलाय. त्यात तिने लिहलं की, 'अशा माणसांची मला किव येते. हे लवकरच बरे व्हावे. देव त्यांचं भलं करो. देवाच्या कृपेने तुम्हाला होणारा त्रास लवकर बरा होवो' अशी कमेंट करत तिने त्या नेटकऱ्याला चांगलंच सुनावलं आहे. सध्या तिचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. .जुई गडकरीबद्दल बोलायचं झालं तर ठरलं तर मग मालिकेतून तिला प्रचंड प्रसिद्धी मिळाली. तिने अनेक मालिकांमधून स्वत:चं नाव निर्माण केलं. तिच्या चाहत्यांना तिच्या लग्नाची प्रचंड उत्सुकता आहे. तिचे मित्र मैत्रिण बऱ्याच वेळा मस्करीत तिच्यासाठी स्थळ शोधत असतात. .गोंडस हावभाव, साडी आणि सन्मान, राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळ्यात त्रिशाने वेधलं लक्ष, साडी नेसून स्विकारला पुरस्कार, व्हिडिओ व्हायरल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.