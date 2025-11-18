Premier

प्राजक्ता माळीने हातावर गोंदवलं 'या' खास व्यक्तीचं नाव, कोण आहे ती व्यक्ती माहितीय? स्वत:च केलेला खुलासा

Prajakta Mali Reveals the Special Name Inked on Her Hand: अभिनेत्री प्राजक्ता माळी हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. अनेक चाहत्यांना तिने हातावर नक्की कोणाचं नाव गोंदयल हे माहिती नाही. परंतु एका मुलाखतीमध्ये तिने स्वत: याबाबत खुलासा केला होता.
Prajakta Mali Reveals the Special Name Inked on Her Hand

Prajakta Mali Reveals the Special Name Inked on Her Hand

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Prajakta Mali’s OSHO Tattoo Sparks Buzz: प्राजक्ता माळी ही एक उत्तम अभिनेत्री आहे. अभिनयाबरोबरच ती व्यवसाय, डान्सिंगसाठी सुद्धा प्रसिद्ध आहे. तिने प्रेक्षकांच्या मनात तिचं एक वेगळ स्थान निर्माण केलय. जुळून येती रेशीमगाठी या मालिकेतून तिला खरी ओळख मिळाली. सध्या ती महाराष्ट्राची हास्यजत्रा या शोमध्ये सुत्रसंचलन करताना पहायला मिळते. प्राजक्ताचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिच्या चाहत्यांना तिच्या वयक्तिक आयुष्याबाबत प्रचंड कुतूहल आहे.

Loading content, please wait...
viral
marathi
Marathi Actress
actress
prajakta mali
Entertainment news
photo
osho
Celebrity

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com