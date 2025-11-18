प्राजक्ता माळीने हातावर गोंदवलं 'या' खास व्यक्तीचं नाव, कोण आहे ती व्यक्ती माहितीय? स्वत:च केलेला खुलासा

Prajakta Mali’s OSHO Tattoo Sparks Buzz: प्राजक्ता माळी ही एक उत्तम अभिनेत्री आहे. अभिनयाबरोबरच ती व्यवसाय, डान्सिंगसाठी सुद्धा प्रसिद्ध आहे. तिने प्रेक्षकांच्या मनात तिचं एक वेगळ स्थान निर्माण केलय. जुळून येती रेशीमगाठी या मालिकेतून तिला खरी ओळख मिळाली. सध्या ती महाराष्ट्राची हास्यजत्रा या शोमध्ये सुत्रसंचलन करताना पहायला मिळते. प्राजक्ताचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिच्या चाहत्यांना तिच्या वयक्तिक आयुष्याबाबत प्रचंड कुतूहल आहे..प्रजाक्ताच्या घरी कोण असतं? तिचा कोणी बॉयफ्रेंड आहे का? ती लग्न कोणाशी करणार? असे अनेक प्रश्न प्रेक्षकांना पडलेले असतात. तिची वयक्तिक आयुष्यामुळे नेहमीच चर्चा रंगताना पहायला मिळते. परंतु तुम्हाला माहितीय का? प्राजक्ता माळीने हातावर एका खास व्यक्तीचं नाव काढलय. याबद्दल प्राजक्ताने स्वत: खुलासा केला होता. .प्राजक्ता माळी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून चाहत्यांच्या संपर्कात असते. सोशल मीडियावर ती तिचे फोटो पोस्ट करत असते. अशातच आता तिच्या काही फोटोंमध्ये प्राजक्ताच्या हातावर एक टॅटू दिसून आलाय. या टॅटूमध्ये तिने कोणाचं नाव लिहलंय? असा प्रश्न चाहत्यांना पडला होता. दरम्यान तिने राजश्री मराठीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये टॅटू दाखवत ते काढण्यामागचं कारण सांगितलं आहे. .टॅटूबद्दल बोलताना प्राजक्ता म्हणाली की, 'मी ओशोंचं खूप वाचन करायचे. त्यांच्या सीडी सुद्धा ऐकायचे. माझी त्यांच्यावर खूप श्रद्धा आहे. मला त्यांचे विचार पटायचे. मला सगळ्यांसारखा कॉमन टॅटू नको होता. मला काहीतरी वेगळं हवं होतं. मला टॅटू म्हणून अशी गोष्ट हवी होती जी प्रेरणादायी ठरले. तसंच ती धर्माशी सुद्धा निगडीत असेल.'.'तेव्हा मी ओशोंची भक्त झाले होते. त्यामुळे त्यांचे धर्म वगैरे नसतं असं मत होतं. मी जात धर्म अशा काहीच गोष्टी मानत नाही. त्यामुळे मी माझ्या हातावर ओशोंचं नाव गोंदवुन घेयचं ठरवलं. मग मी माझ्या हातावर ओशोंच्या नावाचा टॅटू काढला.' असं तिने मुलाखतीत सांगितलं आहे. .उषा नाडकर्णीं यांनी सांगितला स्वामींच्या प्रचितीचा अनुभव, म्हणाल्या...'हिंदुजा हॉस्पिटलच्या वाटेवर...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.