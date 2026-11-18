बॉलिवूडमध्ये नेपोटिझमचा मुद्दा अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. स्टारकिड्सना मिळणाऱ्या संधी आणि कोणतीही कौटुंबिक पार्श्वभूमी नसताना इंडस्ट्रीत स्वतःचं स्थान निर्माण करण्यासाठी संघर्ष करणारे कलाकार, यांच्यातील दरीवर अनेकदा प्रश्न उपस्थित केले जातात. आता हाच विषय एका वेगळ्या अंदाजात मांडणारा 'जंगलीवुड' हा आगामी चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येण्यासाठी सज्ज झाला आहे. नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या चित्रपटाच्या ट्रेलरने प्रेक्षकांचं लक्ष वेधून घेतलं असून सोशल मीडियावरही त्याची चर्चा सुरू झाली आहे..या चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्ये हिंदी चित्रपटसृष्टीतील नेपोटिझम, प्रसिद्ध कुटुंबांमधून आलेल्या कलाकारांना मिळणाऱ्या संधी आणि बाहेरून येऊन स्वतःची ओळख निर्माण करण्यासाठी धडपडणाऱ्या कलाकारांचा संघर्ष पाहायला मिळतो. विशेष म्हणजे, हा गंभीर विषय विनोद आणि मनोरंजनाची सांगड घालत मांडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. त्यामुळे नेहमीच्या चित्रपटांपेक्षा वेगळं काहीतरी पाहण्याची इच्छा असलेल्या तरुण प्रेक्षकांमध्ये या चित्रपटाबद्दल उत्सुकता निर्माण झाली आहे..नेपोटिझम आणि बॉलिवूडमधील सत्तेच्या खेळावर भाष्य'जंगलीवुड' केवळ नेपोटिझमपुरता मर्यादित नसून चित्रपटसृष्टीच्या पडद्यामागे घडणाऱ्या अनेक गोष्टींवर भाष्य करतो. चांद मोहम्मद यांनी या चित्रपटाचं दिग्दर्शन केलं आहे. ही एक काल्पनिक कथा असून, इंडस्ट्रीतील सत्तासंघर्ष, कलाकारांना मिळणाऱ्या संधी आणि पडद्यामागील वास्तव विनोदी तसेच गंभीर प्रसंगांच्या माध्यमातून दाखवण्यात आलं आहे. ट्रेलरमध्ये अनपेक्षित घटना, विनोद आणि थरार यांची झलक पाहायला मिळते..ब्रिटिश अभिनेता रिज अहमद यांच्याकडून ट्रेलरचं कौतुकचित्रपटाच्या चर्चेत आणखी भर पडली ती ब्रिटिश अभिनेता रिज अहमद यांनी केलेल्या कौतुकामुळे. त्यांनी 'जंगलीवुड'च्या ट्रेलरचं विशेष कौतुक केल्यामुळे या स्वतंत्र चित्रपटाची चर्चा देशाबाहेरही पोहोचली आहे. पहिल्यांदाच दिग्दर्शन करणारे चांद मोहम्मद आणि नव्या कलाकारांचा संच यांच्यासाठी ही दाद महत्त्वाची मानली जात आहे.नव्या कलाकारांची फळी मुख्य भूमिकेतया चित्रपटात शान आर. ग्रोव्हर मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. त्याच्यासोबत आकाश जग्गा, जिनल जैन, निय्या बापलावत, दीपक कालरा यांसारखे कलाकारही महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये आहेत. नव्या कलाकारांना संधी देत वेगळ्या विषयावर चित्रपट सादर करण्याचा प्रयत्न या चित्रपटातून करण्यात आला आहे.. विशेष म्हणजे, 'जंगलीवुड'बद्दल निर्माण झालेली उत्सुकता यंदा चर्चेत आलेल्या हॉलिवूडच्या 'ऑब्सेशन' या चित्रपटाची आठवण करून देते. एखाद्या चित्रपटाला प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी नेहमीच मोठं बजेट किंवा प्रसिद्ध कलाकारांची गरज असते असं नाही. कधी कधी वेगळा विषय, प्रभावी मांडणी आणि प्रेक्षकांशी जोडली जाणारी कथा यामुळेही चित्रपटाची चर्चा होऊ शकते. आता 'जंगलीवुड' भारतीय प्रेक्षकांमध्ये, विशेषतः तरुणांमध्ये कितपत लोकप्रिय ठरतो, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. सध्या त्याच्या बॉक्स ऑफिसवरील यशाबद्दल अंदाज बांधणं घाईचं ठरेल. मात्र, ट्रेलरमुळे या चित्रपटाने प्रेक्षकांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे, हे नक्की..वडिलांचं पार्थिव समोर, मला पाहताच आईने हंबरडा फोडला... अविनाश नारकरांनी सांगितला आयुष्यातील सर्वात कठीण प्रसंग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.