शूटिंगदरम्यान ज्युनिअर एनटीआरला झालेली गंभीर दुखापत; खांद्यावर झाली शस्त्रक्रिया, आता 2 ते 3 महिन्यांचा घेणार ब्रेक

JUNIOR NTR SHOULDER INJURY SURGERY RECOVERY TIME: दाक्षिणात्य अभिनेता ज्युनिअर एनटीआरला शुटिंगदरम्यान गंभीर दुखापत झाली होती. दरम्यान बुधवारी त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आलीय. ही शस्त्रक्रिया यशस्वी झाली असून सध्या अभिनेत्याची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे चाहत्यांना काळजी करण्याचं कारण नाहीय. .शस्त्रक्रियेनंतर ज्युनिअर एनटीआर आता स्ट्रक्चर्ड रिहॅबिलिटेशन प्रोग्राममधून जाणार आहे. या काळात त्याच्या रिकव्हरीवर डॉक्टरांची टीम लक्ष ठेवेल. हळूहळू त्याला नियमित कामकाजाकडे परत आणण्यावर भर दिला जाणारे. वैद्यकीय टीमच्या मते, 'ज्युनिअर एनटीआरला पूर्णपणे पुर्ववत होण्यासाठी २ ते ३ महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो' त्यामुळे चाहत्यांना काळजी करण्याचं कारण नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलय. अधिक चांगल्या यूजर एक्सपीरियन्ससाठी eSakal App डाउनलोड करा.Android यूजर्ससाठी येथे क्लिक कराiOS यूजर्ससाठी येथे क्लिक करा.ज्युनिअर एनटीआरबद्दल बोलायचं झालं तर साऊथ इंडस्ट्रीतील लोकप्रिय अभिनेत्यांपैकी एक आहे. एस. एस. राजामौली आणि RRR या सिनेमातून त्याने जगभरात वेगळी ओळख निर्माण केलीय. याच सिनेमात त्याने राम चरणसोबत काम केलय. त्याने साकारलेली भीमची भूमिका प्रेक्षकांना प्रचंड आवडली. .ज्युनिअर एनटीआरला शेवटचं ‘देवरा: पार्ट 1’ या सिनेमात पाहायला मिळाला होता. या सिनेमात जान्हवी कपूरही मुख्य भूमिकेत होती. कोरतला शिवा यांनी या अॅक्शन थ्रिलर सिनेमाचं दिग्दर्शन केलं होतं. आता ज्युनिअर एनटीआर प्रशांत नील दिग्दर्शित ‘ड्रॅगन’ या सिनेमात दिसणार आहे. परंतु त्याच्या या दुखापतीमुळे सिनेमा पुढे ढकलला जाण्याची शक्यता आहे. .‘मुळशी पॅटर्न’मुळे नाव देशभर गाजलं, पण बदनामी झाली; आता ‘पॅटर्न 2’ला मुळशीकरांचा विरोध! प्रवीण तरडेंना टेन्शन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.