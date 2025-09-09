बापरे! काजल अग्रवालचं अपघाती निधन? सोशल मीडियावर नेटकऱ्यांनी वाहली श्रद्धांजली, अभिनेत्री सर्वांनाच सुनावलं

1 काजल अग्रवालच्या अपघाती निधनाची खोटी अफवा सोशल मीडियावर पसरली.2 अभिनेत्रीने इंस्टाग्रामवर पोस्ट करून ही बातमी फेक असल्याचं सांगितलं.3 काजल सध्या ‘इंडियन ३’, ‘द इंडियन स्टोरी’ आणि ‘रामायणम्’मध्ये दिसणार आहे.. सिंघम फेम काजल अग्रवाल हिच्याबाबत एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. एका रिपोर्टनुसार काजल अग्रवालचं अपघाती निधन झाल्याची बातमी सगळीकडे पसरली आहे. सोशल मीडियावर तिच्या मृत्यूबाबत अनेक पोस्ट व्हायरल होत होत्या. दरम्यान आता काजल अग्रवालने सोशल मीडियावर पोस्ट करत नेटकऱ्यांना चांगलंच सुनावलं तसंच 'मी ठणठणीत असल्याचं' म्हटलंय..सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या बातमीवर काजल अग्रवालने इन्स्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. त्या पोस्टमध्ये काजल म्हणाली की, 'मला एक खोटी बातमी मिळाली आहे की, ज्यात दावा करण्यात आलाय की, माझा अपघातात मृत्यू झालाय. परंतु हे माझ्यासाठी खुप मजेशीर आहे. कारण ते खोट आहे. मी पुर्णपणे ठणठणीत आहे.'.पुढे बोलताना काजल आग्रवाल म्हणाली की, 'देवाच्या कृपेने मी तुम्हाला सांगू इच्छिते की, मी पुर्णपणे बरी आहे. सुरक्षित आहे. मी तुम्हाला विनंती करते की, अश्या चुकीच्या अफवा पसरवणं बंद करा आणि अश्या अफवांवर विश्वास ठेऊ नका.'.काजलबद्दल बोलायचं झालं तर तिने 2004 मध्ये 'क्यो! हो गया ना' या सिनेमातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं. तिचं तामिळ आणि तेलुगु सिनेमामध्ये मोठं नाव आहे. दरम्यान आता काजल द इंडियन स्टोरी, इंडियन ३ आणि रामायणम् या चित्रपटात पहायला मिळणार आहे. .FAQs.काजल अग्रवालबद्दल कोणती अफवा पसरली होती?तिचा अपघातात मृत्यू झाल्याची खोटी अफवा सोशल मीडियावर पसरली होती..काजलने या अफवेला कसा प्रतिसाद दिला?तिने इन्स्टाग्रामवर पोस्ट करत ही बातमी खोटी असल्याचं सांगितलं..काजलने काय म्हटलं?“मी ठणठणीत आहे, सुरक्षित आहे, कृपया खोट्या अफवा पसरवू नका” असं तिने स्पष्ट केलं..काजल अग्रवालचे पुढचे प्रोजेक्ट कोणते आहेत?द इंडियन स्टोरी, इंडियन ३ आणि रामायणम् या चित्रपटांत ती दिसणार आहे..“बाबो! ही आजही तशीच” 51 व्या वर्षी उर्मिला मातोंडकरचा ‘रंगीला रे’वर धमाल डान्स; चाहते थक्क, व्हिडिओ व्हायरल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.