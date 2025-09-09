Premier

बापरे! काजल अग्रवालचं अपघाती निधन? सोशल मीडियावर नेटकऱ्यांनी वाहली श्रद्धांजली, अभिनेत्री सर्वांनाच सुनावलं

Kajal Aggarwal Slams Fake Death Rumors: सिंघम फेम अभिनेत्री काजल अग्रवालच्या मृत्यूची अफवा सोशल मीडियावर पसरल्यानंतर अभिनेत्रीने स्वतः पोस्ट करून ती खोटी असल्याचं सांगितलं. “मी ठणठणीत आणि सुरक्षित आहे, कृपया अशा अफवांवर विश्वास ठेऊ नका” असं काजलने म्हटलं.
Apurva Kulkarni
1 काजल अग्रवालच्या अपघाती निधनाची खोटी अफवा सोशल मीडियावर पसरली.

2 अभिनेत्रीने इंस्टाग्रामवर पोस्ट करून ही बातमी फेक असल्याचं सांगितलं.

3 काजल सध्या ‘इंडियन ३’, ‘द इंडियन स्टोरी’ आणि ‘रामायणम्’मध्ये दिसणार आहे.

