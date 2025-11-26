'कंडोम खरेदी करण्यासाठी लोक लाजतात' काजोल आणि सोनाक्षीचं बोल्ड वक्तव्य चर्चेत, म्हणाल्या...'म्हणूनच एवढी लोकसंख्या...'

काजोल आणि ट्विकल खन्ना यांचा चॅट शो 'टू मच विथ काजोल अॅण्ड ट्विंकल' हा नेहमीच चर्चेत असतो. या शोमध्ये अनेक सेलिब्रिटी आपल्या वयक्तिक आयुष्यातील गुपितं शेअर करताना पहायला मिळतात. या शोमध्ये अनेक गोष्टींवर चर्चा रंगताना पहायला मिळते. अशातच या शोमध्ये सोनाक्षी सिन्हा आणि सुप्रसिद्ध फॅशन डिझायनर मनिष मल्होत्रा सहभागी झाले होते. दरम्यान याच एपिसोडचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये हे सेलिब्रिटी कंडोम खरेदी करण्यावर चर्चा करत होते. .'टू मच विथ काजोल अॅण्ड ट्विंकल' या शोमध्ये एक सेगमेंट असतं, ज्यामध्ये एक टॉपिक दिला जातो, ज्यावर उपस्थित पाहुण्यांना चर्चा करायची असते. तसंच त्या सेगमेंटमध्ये आपली बाजू सुद्धा मांडू शकतात. त्यावर बोलूही शकतात. अशातच सोनाक्षी आणि मनीष मल्होत्रा यांच्या एपिसोडमध्ये 'फेअरनेस क्रीमपेक्षा कंडोम खरेदी करताना भारतीयांना जास्त लाज वाटते' या विषयावर चर्चा करण्यात आली. .या चर्चेत सोनाक्षी आणि काजोल यांनी वेगळं मत मांडलं. त्यांच्या मते 'भारतीय लोक कंडोम खरेदी करताना संकोच करतात' त्यांच्या या वक्तव्याला मनिष आणि ट्विंकल यांनी फेटाळलं. मनिषने 'अजिबात नाही. भारत बदललाय' अशी प्रतिक्रिया दिली. यावर ट्विंकलने सुद्धा मनीषच्या वक्तव्य बरोबर असल्याचं म्हटलं. त्यावर काजोलने ट्विंकलला प्रश्न केला की, 'तु किती वेळा मेडिकल स्टोअरमध्ये गेली आहेस? त्यावर ट्विंकल म्हणाली की, मी कशाला जाऊ? मी कंडोम नाहीतर सॅनेटरी पॅड घेण्यासाठी मेडिकलमध्ये जाते. कंडोम घेणं माझं काम नाही.'.या सगळ्यात सोनाक्षी हिचं वक्तव्य चर्चेत आलं. ती म्हणाली...'मग आपली लोकसंख्या एवढी जास्त का आहे?' हे ऐकून काजोल हसली. पुढे सोनाक्षी सिन्हा म्हणाली की, 'असे अनेक लोक आहेत जे कंडोम खरेदी करत नाही.' त्यावर मनीषने नकार देत 'मला तसं वाटत नाही' अशी प्रतिक्रिया दिली. .परंतु सोनाक्षी आणि काजोल यांच्या वक्तव्यांवरून त्यांना काही नेटकऱ्यांनी ट्रोल केलं. तर काहींनी त्यांचं वक्तव्य योग्य असल्याचं म्हंटलय.. काहींनी म्हटलं की, 'भारत बदलला असून आता तो अशा गोष्टीमध्ये लाज बाळगत नाही. ' परंतु काहीनी असं सुद्धा मत व्यक्त केलं की, 'अनेक भागात आज सुद्धा कंडोम खरेदी करण्यासाठी लोक कचरतात.'.मला रेट विचारला जातोय... नॅशनल क्रश झाल्यावर गिरीजाला येतायत तसले मेसेज; म्हणते- हे लोक माझ्या समोर आले तर... \n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.