Video : कलेचा होणार अपघात तर मालिकेत नवी एंट्री ! प्रोमो पाहून प्रेक्षकांनाही धक्का "कधीतरी चांगलं दाखवा"

Marathi Entertainment News : स्टार प्रवाहवरील लक्ष्मीच्या पाऊलांनी मालिकेत नवीन ट्विस्ट येणार आहे. मालिकेत कला आणि अद्वैतच लग्न होणार आहे. पण प्रेक्षकांच्या आनंदावर विरजण पडणार आहे. मालिकेत त्याबरोबर नवीन एन्ट्रीही होणार आहे. .मालिकेत कला आणि अद्वैत पुन्हा लग्न करणार आहे. तर रोहिणी नवीन षढयंत्र रचतेय. त्यातच मालिकेचा नवीन प्रोमो सोशल मीडियावर रिलीज करण्यात आला. .प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, रोहिणी संपूर्ण कुटूंबाला संपवण्याचा प्लॅन बनवत असते. कला तो सगळं प्लॅन रेकॉर्ड करते. तेव्हाच तिचा फोन वाजतो. त्यामुळे रोहिणीचं लक्ष तिच्याकडे जातं. ती कलेला मारून टाकण्याची ऑर्डर देते. कला रस्त्यावरून धावत असते. तेव्हाच एक गाडी तिला ठोकर देते. लोकांची गर्दी तिच्याभोवती जमा होते. तर अद्वैतला कलेच्या अपघाताची बातमी समजते. तर इकडे कलाजवळ एक तरुणी येते. .मालिकेत आता अभिनेत्री नक्षत्रा मेढेकरची एंट्री होणार आहे. तिची भूमिका अजून उघड केली नाहीये. त्यामुळे त्याविषयी जाणून घेण्यासाठी प्रेक्षकांना काही काळ वाट पाहावी लागणार आहे. .अनेकांनी कमेंट करत मालिकेच्या दिग्दर्शकावर आणि लेखकावर टीका केली आहे. "मालिकेत कधीच चांगली गोष्ट दाखवू शकत नाही का ?","कला मरणार कि काय? अरे मग लग्नाचा घाट का घातला? एवढं promotion ka केल.","कधीतरी चांगलं दाखवा" अशा कमेंट्स अनेकांनी केल्या आहेत. .कलाचा जीव जाणार का ? मालिकेत आता काय ट्विस्ट येणार ? या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी पाहत राहा लक्ष्मीच्या पाऊलांनी दररोज रात्री 9:30 वाजता फक्त स्टार प्रवाहवर. .दुर्दैवी ! नवले पूल अपघातात मराठी अभिनेत्याचा मृत्यू, 3 महिन्याचा मुलगा झाला पोरका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.