मुलगी झाली हो...! कमळी मालिकेतील अभिनेत्री झाली आई, सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत म्हणाली...

SAI KALYANKAR OF 'KAMALI' FAME WELCOMES BABY GIRL: झी मराठीवरील लोकप्रिय मालिका कमळी सध्या प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरत आहे. मालिकेतील पात्र प्रेक्षकांच्या घरातील भाग झाले आहेत. मालिकेच्या कथानकासह कलाकरांच्या भूमिका सुद्धा प्रेक्षकांना प्रचंड आवडत आहेत. अशातच आता कमळी मालिकेतील राधिका म्हणजेच अभिनेत्री सई कल्याणकर हिने चाहत्यांना गोड बातमी दिली आहे. सई आई झाली आहे.. सईच्या घरी चिमुकल्या पाहुणीचं आगमन झालं आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट करत तिने चाहत्यांना ही आनंदाची बातमी दिली आहे. काही महिन्यापूर्वी तिने खास डोहाळजेवणाचे फोटो शेअर केले होते. त्यानंतर चाहत्यांनी तिला शुभेच्छा दिल्या होता. अखेर तिची प्रतिक्षा संपली असून तिने एका गोंडस मुलील जन्म दिला आहे. .तिने पोस्ट शेअर करत मुलीसोबतच्या हाताचे फोटो शेअर केले आहे. चाहत्यांना सुद्धा तिची पोस्ट पाहून आनंद झाला आहे. अनेकांनी तिच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव केलाय. 10 मार्च 2026 रोजी सईला मुलगी झाली. तिने फोटो शेअर करत कॅप्शनमध्ये लिहलं की, '१० मार्चला आम्हाला मुलगी झाली. आता आमच्या नव्या प्रवासाला सुरुवात होतेय.' तिची पोस्ट पाहून अनेकांनी कमेंट्स करत दोघांना शुभेच्छा दिल्यात. सध्या तिची पोस्ट सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .दरम्यान सई कल्याणकरबद्दल बोलायचं झालं तिने ठिपक्यांची रांगोळी या मालिकेत सुद्धा अभिनय केला आहे. तसंच दख्खनचा राजा ज्योतिबा या मालिकेत सुद्धा ती होती. तिने २०२१ मध्ये शिवराम चव्हाण याच्यासोबत लग्न केलं होतं. तसंच अनेक सिनेमामध्ये सुद्धा ती पहायला मिळते.