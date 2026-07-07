कमळीचा मॉडर्न अवतार पाहिलात का? अभिनेत्री विजया बाबरने शेअर केला हटके व्हिडिओ, मरीन ड्राईव्हवर वनपीस घालून...

VIJAYA BABAR GLAMOROUS WHITE ONE PIECE LOOK: झी मराठी वरील कमळी मालिका सध्या टीआरपीमध्ये अग्रेसर आहे. या मालिकेत सध्या अनेक ट्वीस्ट आलेलं पहायला मिळतय. हृषी आणि कमळी दोघेही एकमेकांच्या प्रेमात पडले आहेत. मालिकेत कमळीच्या आईचा मृत्यू झालाय. तसंच कमळी तिचे वडिल कोण आहेत? याच्या शोधात आहे. सध्या मालिकेत अनेक ट्विस्ट येताना पहायला मिळताय. .दरम्यान अशातच कमळी म्हणजेच सर्वांची लाडकी विजया बाबरचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये विजयाने पांढऱ्या रंगाचा वनपीस घातला होता. तसंच केस मोकळे सोडत ती पावसात भिजण्याचा आनंद घेताना पहायला मिळतेय. यावेळी तिच्या हातात फूल सुद्धा दिसतय. नेहमीच साध्या अवतारात असणाऱ्या कमळीचा ग्लॅमरस लूक चाहत्यांना प्रंचड आवडला आहे. .विजयाने शेअर केलेल्या व्हिडिओवर नेटकऱ्यांच्या कमेंट्स येताना पहयला मिळताय. अनेकांनी कमेंट्स करत म्हटलंय की, 'खूप सुंदर दिसतेय.' असं म्हटलय. तर दुसऱ्या एकानं कमळीला क्युट असं म्हटलंय. तर एकाने 'कमळी गावातून मुंबईत आलीय वाटतं' अशी कमेंट केलीय. याच बरोबर योगिनी, मेघना, सृष्टी बहेरकर यांनी सुद्धा हार्ट इमोजी शेअर केलेत. .'वडील मुख्यमंत्री आहेत म्हणून याला…', टोमणे मारणाऱ्यांना रितेश देशमुखनं दिलं सडेतोड उत्तर, म्हणाला....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.