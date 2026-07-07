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कमळीचा मॉडर्न अवतार पाहिलात का? अभिनेत्री विजया बाबरने शेअर केला हटके व्हिडिओ, मरीन ड्राईव्हवर वनपीस घालून...

KAMALI FAME VIJAYA BABAR VIRAL VIDEO:'कमळी' फेम अभिनेत्री विजया बाबर हिने तिच्या इन्स्टाग्रामवर शेअर केलेला मरीन ड्राईव्हवरील पावसाळी व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे.
VIJAYA BABAR VIRAL VIDEO

VIJAYA BABAR VIRAL VIDEO

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

VIJAYA BABAR GLAMOROUS WHITE ONE PIECE LOOK: झी मराठी वरील कमळी मालिका सध्या टीआरपीमध्ये अग्रेसर आहे. या मालिकेत सध्या अनेक ट्वीस्ट आलेलं पहायला मिळतय. हृषी आणि कमळी दोघेही एकमेकांच्या प्रेमात पडले आहेत. मालिकेत कमळीच्या आईचा मृत्यू झालाय. तसंच कमळी तिचे वडिल कोण आहेत? याच्या शोधात आहे. सध्या मालिकेत अनेक ट्विस्ट येताना पहायला मिळताय.

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