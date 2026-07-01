कमळीचे रिअर लाईफ वडिल पाहिलेत का? लेक दिसते सेम टू सेम आई सारखी, वडिलांच्या सेवानिवृत्ती कार्यक्रम एकत्र पोहचलं कुटुंब

VIJAYA BABAR EMOTIONAL POST FOR FATHER RETIREMENT: 'कमळी' मालिकेतून घराघरात पोहचलेली अभिनेत्री विजया बाबर हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिने तिच्या अभिनयाच्या जोरावर स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केलीय. गेल्या आठवड्यात कमळीनं सर्वाधिक टीआरपी मिळत महाराष्ट्राची महामालिका होण्याचा मान मिळवलाय. दरम्यान अशातच विजयाने एक खास बातमी चाहत्यांना सांगितली. तिने वडिलांसाठी एक खास पोस्ट शेअर केलाय. .'कमळी'फेम विजयाचे वडील गेल्या ४१ वर्षांपासून भारत पेट्रोलियममध्ये काम करत होते. नुकतेच ते सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यांच्या रिटायरमेंट समारंभातील काही फोटो अभिनेत्रीनं सोशल मीडियावर शेअर केलाय. यावेळी तिने संपूर्ण बाबर कुटुंबाचा खास फोटो सुद्धा चाहत्यांसोबत शेअर केलाय. .विजयाने पोस्ट करत लिहलं की, 'पप्पांची ४१ वर्षांची जिद्द आणि निष्ठा... Happy Retirement' तिचे वडील ३० मे १९८५ रोजी भारत पेट्रोलियमच्य मुंबई रिफाइनरीमध्ये रुजू झाले होते. आता ३० जून २०२६ रोजी त्यांनी ४१ वर्षांनी रिटायरमेंट घेतली. वडिलांच्या निरोप समारंभासाठी संपूर्ण कुटुंब ऑफिसमध्ये उपस्थित होतं..चाहत्यांकडून सध्या कुटुंबाचा वर्षावर होतोय. अनेक चाहत्यांनी कुटुंबाचा फोटो पाहिल्यानंतर विजया आईसारखी दिसत असल्याचं म्हटलंय..अभिनेत्रीसोबत भररस्त्यात गैरवर्तन; बहिणीसमोरच अनोळखी व्यक्तीचं लाजिरवाणं कृत्य, अभिनेत्रीने सांगितला अंगावर काटा आणणारा अनुभव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.