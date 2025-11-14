सुवर्णकाळातील चमकता तारा काळाच्या पडद्याआड! प्रसिद्ध अभिनेत्री कामिनी कौशल यांचं निधन, वयाच्या 98 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

बॉलिवूडमधील सर्वात वयस्कर अभिनेत्री कामिनी कौशल यांचं निधन झालं. आहे. वयाच्या 98 व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला आहे. माहितीनुसार त्याना वयोमानानुसार झालेल्या आजारामुळे त्यांची प्राणज्योत मालवली आहे. कामिनी कौशल यांच्या कुटुंबातील एका जवळच्या व्यक्तीने सांगितलं की, 'कामिनी कौशल यांच्या कुटुंबाला सध्या प्रायव्हसी हवी आहे.'.कामिनी यांनी अनेक बॉलिवूड सिनेमामध्ये आपल्या अभिनयातून प्रेक्षकांचं मनोरंजन केलं आहे. त्यांनी 1946 मध्ये बॉलीवूडमध्ये पदार्पण केलं. त्यांच्या सिनेमाची सुरुवात ब्लॅक अॅण्ड व्हाईट सिनेमातून सुरु झाली. त्यांनी अनेक सिनेमातून आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. 24 फेब्रुवारी 1926 रोजी त्यांचा जन्म झाला होता. त्यानी दिलीप कुमार तसंच राज कपुर यासारख्या मोठ्या कलाकरांसोबत अनेक सिनेमे केले. .कामिनी कौशलने तिच्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये शहीद, नदिया के पार, शबनम, आरजू आणि बिराज बहू, जेलर, नाइट क्लब सारख्या सिनेमामध्ये आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. कामिनी यांचा नीचा नगर हा सिनेमा सुपरहिट ठरला. तसंच तिच्या सिनेमाला पहिल्यादा कान्स फेस्टिवलमध्ये बेस्ट सिनेमाचा पुरस्कार मिळाला. .त्यांच्या जाण्याने बॉलिवूडमध्ये शोककळा पसरली आहे. बॉलिवूडमधील सगळ्यात सर्वात वयस्कर अभिनेत्री कामिनी या होत्या. 24 फेब्रुवारी 1926 जन्मलेल्या कामिनीने त्या काळी आपल्या अभिनयातून प्रेक्षकांच्या मनात घर केलं. ते आजपर्यंत होतं, आणि यापुढे देखील राहील. .टीआरपीचा गेम पालटला! ‘कमळी’ची टॉप-५ मध्ये एन्ट्री; स्टार प्रवाहच्या कोणत्या मालिकेला बसलाय फटका? नंबर १ कोण?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.