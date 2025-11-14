Premier

सुवर्णकाळातील चमकता तारा काळाच्या पडद्याआड! प्रसिद्ध अभिनेत्री कामिनी कौशल यांचं निधन, वयाच्या 98 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

Legendary Actress Kamini Kaushal Passes Away at 98: बॉलिवूडच्या सुवर्णकाळातील ज्येष्ठ अभिनेत्री कामिनी कौशल यांचे वयाच्या 98 व्या वर्षी निधन झाले आहे. वयोमानानुसार झालेल्या आजारामुळे त्यांना अखेरचा श्वास घ्यावा लागला.
Apurva Kulkarni
बॉलिवूडमधील सर्वात वयस्कर अभिनेत्री कामिनी कौशल यांचं निधन झालं. आहे. वयाच्या 98 व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला आहे. माहितीनुसार त्याना वयोमानानुसार झालेल्या आजारामुळे त्यांची प्राणज्योत मालवली आहे. कामिनी कौशल यांच्या कुटुंबातील एका जवळच्या व्यक्तीने सांगितलं की, 'कामिनी कौशल यांच्या कुटुंबाला सध्या प्रायव्हसी हवी आहे.'

