अखेर हृषीला प्रेमाची जाणीव होणार! अन्नपूर्णा आजी हृषीच्या घरी कमळीचं स्थळ घेऊन जाणार! आजीचं बोलणं एकूण कमळीला धक्का बसणार

BIG TWIST IN KAMLI: झी मराठीवरील कमळी मालिका सध्या प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरत आहेत. मालिकेतील प्रत्येक पात्र चाहत्यांच्या मनात घर करत आहे. टीआरपीमध्ये सुद्धा ही मालिका टॉपवर आहे. दरम्यान आता या मालिकेत नवनवीन ट्वीस्ट येताना पहायला मिळताय. दरम्यान अशातच आता मालिकेत हृषीला कमळी आवडतेय ही गोष्टा त्याला समजली असते. परंतु नयनताराला कमळी अजिबात आवडत नसते. मुलाच्या निर्णयापुढे काहीच बोलता येणार नाही हे तिला माहित असतं. त्यामुळे ती हृषीच्या लग्नाबाबत कमळीसोबत चर्चा करते. यावेळी नयनतारा कमळीला हृषीसाठी एका मुलीचं स्थळ आलय, ती मुलगी हृषीसाठी योग्य आहे का? असं सांगत असते. तसंच हृषीला या लग्नासाठी तयार कर असही ती कमळीला म्हणत असते. परंतु नयनताराचा सगळा प्लॅन फसतो..या मालिकेत अनामिका हिच स्थळ हृषीसाठी आलेलं असतं. अनामिका चांगली मुलगी असते. तिला हृषीच्या मनातल्या भावना कळालेल्या असतात. हृषीला कमळी आवडते हे सुद्धा तिला समजतं. अनामिका हृषीला बोलावून घेत त्याच्या मनातल्या भावना बोलून दाखवते. त्यामुळे हृषीला आता कमळीवर असलेल्या प्रेमाची जाणीव होणार आहे. परंतु या सगळ्या गोष्टीबद्दल कमळीला काहीच कल्पना नसते..दरम्यान झी मराठीने शेअर केलेल्या प्रोमोमध्ये अन्नपूर्णा आजी आपल्या नातीचं स्थळ घेऊन हृषीच्या घरी जाणार असते. यावेळी अन्नपूर्णा आजी नयनताराला सांगते की, 'मी हृषीचा हात माझ्या मोठ्या नातीसाठी मागतेय.' हे ऐकताच कमळीला सुद्धा धक्का बसतो. आता आजीचं स्थळ नयनतारा स्वीकारते का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. .दुसरीकडे कमळीची आई तिच्या जवळ नसताना आजीने अशाप्रकारे लग्न ठरवल्याचं ऐकून धक्का बसतो. कमळीला देखील तिची खरी ओळख माहित नसते. त्यामुळे आता कमळीच महाजनांची मोठी नात असल्याचं उघड होईल का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.