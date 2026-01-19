Premier

छावा सिनेमावर टीका केल्यानं ए. आर. रहमान वादाच्या भोवऱ्यात, अभिनेत्री कंगना राणौत पोस्ट शेअर करत म्हणाली...'तुमच्यासारखा माणूस...'

Kangana Ranaut on AR Rahman : हिंदी चित्रपटसृष्टीत पुन्हा एकदा वादाला तोंड फुटलं असून, अभिनेत्री कंगना राणौत आणि संगीतकार ए. आर. रहमान यांच्यातील आरोप-प्रत्यारोप सध्या चर्चेत आहेत. अलीकडेच एका मुलाखतीत रहमान यांनी ‘छावा’ या ऐतिहासिक चित्रपटाबाबत भाष्य करत तो वादग्रस्त असल्याचं मत मांडलं होतं.
Kangana Ranaut on AR Rahman

Kangana Ranaut on AR Rahman

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Kangana Ranaut Slams AR Rahman: हिंदी चित्रपटसृष्टीत चित्रपटातील मतभेद पुन्हा एकदा उफाळून आलेत. यातच आता अभिनेत्री कंगना राणौत आणि संगीतकार ए. आर. रेहमान यांच्यातील आरोप-प्रत्यारोप चर्चेत आले आहेत. कंगनाने सोशल मीडियावरुन रेहमान यांच्यावर थेट टीका करत इमर्जन्सी या तिच्या चित्रपटाबाबत भेटण्यास प्रपोगंडा फिल्म ठरवल्याचा आरोप केला आहे.

Loading content, please wait...
kangana ranaut
Actor
Entertainment news
playback singer
A. R. Rahman

Related Stories

No stories found.