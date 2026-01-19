छावा सिनेमावर टीका केल्यानं ए. आर. रहमान वादाच्या भोवऱ्यात, अभिनेत्री कंगना राणौत पोस्ट शेअर करत म्हणाली...'तुमच्यासारखा माणूस...'

Kangana Ranaut Slams AR Rahman: हिंदी चित्रपटसृष्टीत चित्रपटातील मतभेद पुन्हा एकदा उफाळून आलेत. यातच आता अभिनेत्री कंगना राणौत आणि संगीतकार ए. आर. रेहमान यांच्यातील आरोप-प्रत्यारोप चर्चेत आले आहेत. कंगनाने सोशल मीडियावरुन रेहमान यांच्यावर थेट टीका करत इमर्जन्सी या तिच्या चित्रपटाबाबत भेटण्यास प्रपोगंडा फिल्म ठरवल्याचा आरोप केला आहे.. ए. आर. रेहमान यांनी अलीकडेच एका मुलाखतीत 'छावा' या ऐतिहासिक चित्रपटाबाबत भाष्य करताना तो वादग्रस्त असल्याचे मत व्यक्त केलं होतं. या वक्तव्याच्या पार्श्वभूमीवर कंगनाने इन्स्टाग्रामवर पोस्ट करत रेहमान यांच्यावर पक्षपाताचा आरोप केला. सध्या तिच्या वक्तव्याची सोशल मीडियावर चर्चा रंगलीय. .तिने लिहिलं, "मी एका राजकिय विचारसरणीला पाठिंबा देत असल्यामुळे मला इंडस्ट्रीत पूर्वग्रहांचा सामना करावा लागतो, पण मला तुमच्याइतका एकांगी विचारांचा माणूस आजवर भेटलेला नाही." कंगनाने पुढे असा दावाही केला की, 'इमर्जन्सी' चित्रपटाची कथा सांगण्यासाठी ती रेहमान यांना भेटू इच्छित होती मात्र त्यांनी नकार दिला. या चित्रपटात माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची भूमिका तिने साकारली होती..ए. आर. रहमान वादात का अडकले?ए. आर. रहमान यांना ८ वर्षांत अपेक्षेप्रेमाणं काम मिळालं नाही. त्या गोष्टीला केवळ टॅलेंट नाहीतर मनोरंजन विश्वातील काही लोकं सुद्धा कारणीभूत ठरली. तसंच छावा सिनेमाबद्दल बोलताना ए. आर. रहमान म्हणाले की, 'हा सिनेमा लोकांमध्ये विभागणी निर्माण करणारा वाटतो. मात्र त्यामागचा उद्देश शौर्य दाखवण्याचा असू शकतो.' त्याच्या या वक्तव्यामुळे चर्चेला उधाण आलं होतं. .जॉन अब्राहम–रोहित शेट्टीचा नवा अॅक्शनपट!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.