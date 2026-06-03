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कंगनाच्या आईवडिलांनी तिचे सिनेमे कधीच पाहिले नाही? पहिल्या सिनेमाची आठवण सांगत अभिनेत्री म्हणाली, 'त्यांना फक्त बोल्ड सीन्स अन्...'

KANGANA RANAUT REVEALS HER PARENTS REACTION TO GANGSTER MOVIE:बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना रनौतने तिच्या पहिल्या 'गँगस्टर' सिनेमाच्या आठवणी शेअर करताना एक भावनिक खुलासा केला आहे.
KANGANA RANAUT

KANGANA RANAUT

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

KANGANA RANAUT OPENS UP ABOUT FAMILY RESPONSE TO HER SUCCESS: बॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री कंगना रनौत हिने तिच्या करिअरमध्ये सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. ती नेहमीच तिच्या स्पष्टवक्तेपणामुळे चर्चेत असते. तिच्या वक्तव्यामुळे अनेक वेळा तिला ट्रोल सुद्धा केलं जातं. सध्या ती तिच्या 'भारत भाग्य विधाता' सिनेमामुळे चर्चेत आहे. याआधी कंगनाने 2025 मध्ये इमर्जन्सी सिनेमात काम केलं होतं. दरम्यान अशातच एका मुलाखतीत तिने पहिला सिनेमानंतर घरच्यांच्या रिअॅक्शन काय होत्या? याबद्दल सांगितलं आहे.

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