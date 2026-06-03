कंगनाच्या आईवडिलांनी तिचे सिनेमे कधीच पाहिले नाही? पहिल्या सिनेमाची आठवण सांगत अभिनेत्री म्हणाली, 'त्यांना फक्त बोल्ड सीन्स अन्...'

KANGANA RANAUT OPENS UP ABOUT FAMILY RESPONSE TO HER SUCCESS: बॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री कंगना रनौत हिने तिच्या करिअरमध्ये सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. ती नेहमीच तिच्या स्पष्टवक्तेपणामुळे चर्चेत असते. तिच्या वक्तव्यामुळे अनेक वेळा तिला ट्रोल सुद्धा केलं जातं. सध्या ती तिच्या 'भारत भाग्य विधाता' सिनेमामुळे चर्चेत आहे. याआधी कंगनाने 2025 मध्ये इमर्जन्सी सिनेमात काम केलं होतं. दरम्यान अशातच एका मुलाखतीत तिने पहिला सिनेमानंतर घरच्यांच्या रिअॅक्शन काय होत्या? याबद्दल सांगितलं आहे. .४० वर्षीय कंगनानं पहिला सिनेमा २००६ मध्ये इमरान हाश्मीसोबत केला होता.गँगस्टर चित्रपटातून तिने बॉलिवूडमध्ये पाऊल ठेवलं. या सिनेमाच्या आठवणी सांगताना ती म्हणाली की, 'तिचा पहिला चित्रपट हिट झाला परंतु तिच्या आई-वडिल अजिबात आनंदी नव्हते.'.कंगना म्हणाली, 'माझं कुटुंब सिनेसृष्टीकडे नेहमीच संशयाच्या नजरेनं पाहतं. तसंच त्यांना वाटायचं की, सिनेसृष्टीचा अंडरवर्ल्डचा प्रभाव आहे. त्यामुळे माझ्या यशानंतर सुद्धा ते समाधानी नव्हते. गँगस्टर सिनेमा पाहिल्यानंतर वडिलांनी मला कोणतीच प्रतिक्रिया दिली नाही. मी जेव्हा माझ्या आईला सिनेमाबद्दल विचारलं, त्यावेळी ती म्हणाली की, आम्हाला फक्त एवढलं समजलं की, तु लहान आहेस आणि तुझ्याकडून असे बोल्ड सीन्स करुन घेतले आहेत.'.'तेव्हा माझ्या आईवडिलांनी माझं कौतूक करण्याऐवजी केवळ बोल्ड सीन्सवर लक्ष दिलं. त्या गोष्टीचं मला खूप वाईट वाटलं. मी त्यांना संपूर्ण सिनेमात तेच सीन्स दिसले का? असा प्रश्न केला. मला त्यावेळी खूप वाईट वाटलं. त्यानंतर मी कधीच सिनेमाबाबत माझ्या आईवडिलांचं मत घेतलंच नाही. कारण त्यांनी कधी सिनेमे पाहिलेच नाहीत.'.'जेव्हा माझा २०१४ मध्ये क्वीन सिनेमा रिलीज झाला. तेव्हा माझ्या अभिनयाचं खूप कौतूक झालं. जेव्हा मला अमिताभ बच्चन यांच्याकडून कौतुकाची थाप मिळाली, त्यावेळी मला कलेकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन समजला. बच्चन सरांनी क्वीनसाठी मला खास पत्र सुद्धा लिहलं होतं. परंतु बच्चन सर माझी कला समजू शकतात, माझे वडिल नाहीत. कारण त्यांच क्षेत्र वेगळं आहे.'.'ती सध्या काय करते' तेजश्रीसाठी अंकुश चौधरीची खास पोस्ट, व्हिडिओ शेअर करत म्हणाला....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.