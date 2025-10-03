Kantara Chapter 1 Box Office : 'कांतारा चॅप्टर 1' वादळ! पहिल्या दिवशी केली तब्बल 'इतक्या' कोटींची कमाई, छावा-सैयारासह 10 चित्रपटांचा मोडला रेकॉर्ड

Kantara Chapter 1 Movie: दिग्दर्शक ऋषभ शेट्टी यांचा बहुप्रतीक्षित चित्रपट ‘कांतारा चॅप्टर १ काल दसऱ्याच्या शुभमुहूर्तावर प्रदर्शित झाला आहे. २०२२ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘कांतारा’ चित्रपटाचा हा सिक्वेल आहे. कांतारा चित्रपटाच्या पहिल्या भागाने प्रेक्षकांची मने जिंकली होती. त्यातील कथा, गाणी आणि देव-भक्तीच्या भावनेने प्रेक्षकांच्या मनावर खोल परिणाम केला होता. .आता या चित्रपटाचा दुसरा भाग प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. विशेष म्हणजे पहिल्या भागाप्रमाणेच दुसऱ्या भागालाही प्रेक्षकांची तुफान पसंती मिळते आहे. या चित्रपटाने पहिल्याच दिवशी बॉक्स ऑफिसवर धुमाकुळ घातला आहे. इतकच नाही, तर कमाईच्या बाबतीत बॉलिवूड आणि दक्षिणेकडील १० चित्रपटांना कांतारा चॅप्टर १ ने मागे टाकलं आहे..Kantara Chapter 1: ‘कांतारा-चॅप्टर १’ मध्ये दिलजीत दोसांझची एंट्री.मीडिया रिपोर्टनुसार, ‘कांतारा चॅप्टर १ पहिल्या दिवशी ६० कोटींची कमाई केली आहे. पहिल्याच दिवशी ६० कोटींचा गल्ला जमवणारा तो चौथा चित्रपट ठरला आहे. कांतारा चॅप्टर १’ चित्रपटाचा निर्मिती खर्च जवळपास १२५ कोटी रुपये आहे. मात्र, या चित्रपटाने पहिल्या दिवशी त्याच्या बजेटच्या जवळपास ४८ टक्के कमाई केली आहे, ज्यामुळे आगामी काळात हा चित्रपट सुपरहिट होण्याची शक्यता दिसत आहे..'कांतारा चॅप्टर १’ या चित्रपटात ऋषभ शेट्टी यांच्यासह गुलशन देवैया, रुक्मणि वसंत आणि जयराम यांसारख्या दिग्गज कलाकारांनी महत्त्वाच्या भूमिका साकारल्या आहेत. त्यांच्या अभिनयाने प्रेक्षकांचे लक्ष वेधले आहे. या चित्रपटाला प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद लाभतो आहे..Kantara : Chapter 1 च्या चित्रीकरणावेळी बोट उलटली, अभिनेता-दिग्दर्शक ऋषभ शेट्टींसह 30 जण बचावले; कॅमेरा, साहित्यही बुडाले.‘कांतारा चॅप्टर १’ने या १० चित्रपटांना टाकलं मागेछावा – ३१ कोटीसैयारा – २१.५ कोटीसु फ्रॉम सो – ०.७८ कोटीमहावतार नरसिम्हा – १.७५ कोटीसंक्रातिकी वस्तुनम – २३ कोटीमॅड स्क्वेअर – ८.५ कोटीड्रॅगन – ६.५ कोटीटूरिस्ट फॅमिली – २ कोटीथोडारम – ५.२५ कोटीलोका चॅप्टर १ – २.७ कोटी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.