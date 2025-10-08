Premier

कांतारा फेम रुक्मिणी वसंतचे वडिल 'उरी' युद्धात झालेले शहिद, अशोक चक्र पुरस्काराने झालेला सन्मान

Rukmini Vasanth Shines in Kantara: 'कांतारा : चॅप्टर 1' सध्या बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातलय. दरम्यान सध्या या चित्रपटातील चर्चेत आलेली अभिनेत्री रुक्मिणी वसंतबद्दल जाणून घेऊया...
Apurva Kulkarni
बॉक्स ऑफिसवर सध्या अभिनेता ऋषभ शेट्टीचा चित्रपट 'कांतारा: चॅप्टर 1' ची हवा होताना पहायला मिळतेय. या चित्रपटात ऋषभ शेट्टीने फक्त मुख्य अभिनेत्याची भुमिकाच साकारली नाहीतर त्यांनी हा चित्रपट डायरेक्ट सुद्धा केला. या चित्रपटात ऋषभ शेट्टी यांच्यासोबत लीड अभिनेत्री रुक्मिणी वसंत हिची सुद्धा चर्चा झाली. आज देखील तिची मोठी चर्चा होताना पहायला मिळते.

