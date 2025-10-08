कांतारा फेम रुक्मिणी वसंतचे वडिल 'उरी' युद्धात झालेले शहिद, अशोक चक्र पुरस्काराने झालेला सन्मान

बॉक्स ऑफिसवर सध्या अभिनेता ऋषभ शेट्टीचा चित्रपट 'कांतारा: चॅप्टर 1' ची हवा होताना पहायला मिळतेय. या चित्रपटात ऋषभ शेट्टीने फक्त मुख्य अभिनेत्याची भुमिकाच साकारली नाहीतर त्यांनी हा चित्रपट डायरेक्ट सुद्धा केला. या चित्रपटात ऋषभ शेट्टी यांच्यासोबत लीड अभिनेत्री रुक्मिणी वसंत हिची सुद्धा चर्चा झाली. आज देखील तिची मोठी चर्चा होताना पहायला मिळते. .'कांतारा : चॅप्टर 1' मध्ये मुख्य अभिनेत्री तर आहेच. परंतु तिचे दोन भूमिका आहेत. ज्यामध्ये ती खलनायिका सुद्धा आहे. तिने दोन्ही प्रकारच्या भूमिका चित्रपटात साकारल्या आहेत. त्यामुळे ऋषभ बरोबरच रुक्मिणीसुद्धा सोशल मीडियावर मोठी चर्चा होताना पहायला मिळतेय. माहितीनुसार कांतार चॅप्टर 1 ने 2 ऑक्टोंबर पासून आता पर्यंत 325 कोटींची कमाई केली आहे. पहिला कांतारा सिनेमा सुद्धा ब्लॉकबस्टर ठरला होता. .दरम्यान आज आपण जाणूय घेऊया, कांतारा चॅप्टर 1 च्या मुख्य अभिनेत्री रुक्मिणी वसंत हिच्याबद्दल, रुक्मिणी एक कन्नड अभिनेत्री आहे. तिने तामिळ, तेलुगु चित्रपटात काम केलं आहे. तसंच तिने 2019 मध्ये कन्नड चित्रपटात काम करायला सुरुवात केली होती. रुक्मिणीचा जन्म 10 डिसेंबर 1996 मध्ये बंगळुरूच्या कन्नड परिवारात झाला होता. .रुक्मिणी वसंतचे वडिल कर्नल वसंत वेणुगोपाल कर्नाटकमधील अशोक चक्र मिळवणारे पहिले पुरस्कर्ते होते. 2007 मध्ये जम्मू-काश्मीरच्या उरीमध्ये झालेल्या युद्धात ते शहीद झाले होते. तर रुक्मिणीची आई सुभाषिनी एक भरतनाट्यम डान्सर आहे. त्यांनी कर्नाटकमध्ये विधवा महिलांच्या मदतीसाठी एक संस्था स्थापन केली आहे. .रुक्मिणीचं शिक्षण आर्मी स्कूलमध्ये झालं असून तिने लंडनच्या रॉयल एकॅडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्समध्ये अभिनयाची डिग्री मिळवली. तिच्या बद्दल बोलायचं झालं तर रुक्मिणी गीतू मोहनदास यांच्या मोस्ट अवेटेड चित्रपट 'टॉक्सिक: अ फेअरी टेल फॉर ग्रोन अप्स'मध्ये पहायला मिळाली होती. सध्या कांतारा चॅप्टर 1 मुळे ती पुन्हा चर्चेत आली आहे..'तो माझा श्रावणबाळ...' आईला कॅन्सरचं निदान झालं अन्... पुरस्कार मिळाल्यानंतर पारु मालिकेतील आदित्यला अश्रू अनावर!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.