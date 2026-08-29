माणूस आणि प्राण्यांच्या नात्याची हळवी गोष्ट! सचिन पिळगावकरांचा ‘कापूसकोंडा’ या दिवशी होणार प्रदर्शित

माणूस आणि प्राणी यांच्यातील भावनिक नातं, कुटुंबातील जिव्हाळा आणि नात्यांमधील हळवे पदर उलगडणाऱ्या ‘कापूसकोंडा’ या आगामी मराठी चित्रपटाची पहिली झलक रक्षाबंधनाच्या खास मुहूर्तावर सोशल मीडियावर प्रदर्शित करण्यात आली आहे. या झलकनंतर चित्रपटाच्या कथेबद्दलची उत्सुकता आणखी वाढली असून, २३ ऑक्टोबरला ‘कापूसकोंडा’ चित्रपटगृहात दाखल होणार आहे. पहिल्या झलकमध्ये दिसणारे काही प्रसंग कथा नेमकी कोणत्या दिशेने जाणार याची उत्सुकता निर्माण करतात..‘कापूसकोंडा’ची कथा मानवी नातेसंबंध, कुटुंब आणि भावभावनांभोवती फिरणारी असल्याचं पहिल्या झलकवरून जाणवतं. झलकमध्ये ‘कापूसकोंड्याची गोष्ट ऐकली का?’ असा आवाज ऐकू येतो आणि त्यानंतर मधुराणी गोखले यांच्यासोबत दोन मुली आश्चर्याने काहीतरी पाहताना दिसतात. पुढच्या दृश्यात अस्ताव्यस्त भांडी असलेल्या खोलीत सचिन पिळगांवकर मांडीवर कुत्र्याला घेऊन काहीसे घाबरलेले दिसतात. या काही मोजक्या प्रसंगांमधूनच चित्रपटाच्या कथेत नेमकं काय दडलं आहे, याबद्दल प्रेक्षकांच्या मनात प्रश्न निर्माण झाले आहेत. वेगळ्या कथानकाला कलाकारांच्या प्रभावी अभिनयाची साथ मिळाल्याने ‘कापूसकोंडा’ प्रेक्षकांसाठी एक भावनिक आणि मनोरंजक अनुभव ठरण्याची शक्यता आहे..चित्रपटात सचिन पिळगांवकर, मधुराणी गोखले, अक्षता पाडगांवकर, जान्हवी तांबट आणि भूषण पाटील अशी दमदार स्टारकास्ट पाहायला मिळणार आहे. ‘नवरा माझा नवसाचा’ या चित्रपटात सचिन पिळगांवकर यांच्यासोबत मधुराणी गोखले यांनी ‘कँडी’ ही मजेशीर भूमिका साकारली होती. आता ही जोडी ‘कापूसकोंडा’मधून पुन्हा एकदा एकत्र दिसणार आहे. चित्रपटाचं बरंचसं चित्रीकरण कथानकाला साजेसं वातावरण मिळावं यासाठी लातूर जिल्ह्यातील अंधोरी गावात करण्यात आलं आहे..पॅनोरामा स्टुडिओस प्रस्तुत, व्हीपी माऊली ग्रुप ऑफ कंपनीज आणि स्टोरीवाला फिल्म यांच्या सहकार्याने हा चित्रपट सादर करण्यात आला आहे. जास्वंद एंटरटेन्मेंट्स प्रा. लि. यांनी ‘कापूसकोंडा’ची निर्मिती केली आहे. चित्रपटाचं लेखन आणि दिग्दर्शन सचिन मोहिते यांनी केलं असून सचिन मोहिते, गणेश पंडित आणि ऋषिकेश तुरई यांनी पटकथा व संवादलेखन केलं आहे. सचिन पाटेकर यांनी छायांकनाची जबाबदारी सांभाळली आहे. संगीत ए. व्ही. प्रफुल्लचंद्र यांचं असून पार्श्वसंगीताची धुरा अभिजीत हेगडेपाटील यांनी सांभाळली आहे. अवधूत गुप्ते आणि पद्मनाभ गायकवाड यांच्या आवाजाने चित्रपटातील गाण्यांना विशेष रंग मिळाला आहे..मानसी नाईक झाली ४० वर्षांची! तोंडात मेणबत्ती ठेवून पेटवली; 'या' ठिकाणी केलं सेलिब्रेशन, व्हिडिओ व्हायरल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.