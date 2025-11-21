'एकटेपणा प्रचंड त्रास देतो' करण जोहरला हवाय लाईफ पार्टनर, म्हणाला...'जेवणाच्या वेळी कोणी नसल्याची..'

Bollywood News: दिग्दर्शक करण जोहर हा नेहमीच चर्चेत असतो. त्याचा सिनेसृष्टीत मोठा दबदबा आहे. करणने दोन मुलं दत्तक घेतली असून तो त्यांचा सांभाळ करतो. परंतु एका मुलाखतीमध्ये करण जोहरने एकटेपणाची भावना व्यक्त केली. एका मुलाखतीत बोलताना त्यांनी देवाकडे एखादा पार्टनर मिळण्यासाठी विनंती केली आहे. .दिग्दर्शक आणि निर्माता करण जोहरने अलीकडेच एका शोमध्ये सहभागी झाला होता. यात त्याने सिंगल पॅरेंट म्हणून आयुष्य, वैयक्तिक भावनांचा प्रवास आणि एकटेपणाबद्दल अनुभव शेअर केले. यावेळी बोलताना तो भावनिक झालेलं पहायला मिळालं. मुलाखतीत बोलताना ते म्हणाले की, 'माझ्या यशाचं सेलिब्रेशन करायला माझ्यासोबत कोणीही नसतं.'.करण जोहर यांनी सानिया मिर्जासोबत पॉडकास्टमध्ये त्यांच्या आयुष्यातील अनेक गोष्टी शेअर केल्या. यावेळी बोलताना त्याने म्हटलं की, 'माझ्या घरी माझी आई आणि दोन मुलं आहेत आणि जेव्हा माझ्या आयुष्यात चढ-उतार होत असतात त्यावेळी माझ्यासोबत मला खंबीर पाठिंबा देणारं कोणी नसतं. त्यावेळी मला खूप एकटेपणा जाणवतो.'.करणने सांगितले, की 'एकाकी आयुष्याच्या काही टप्प्यांवर विशेषतः जेवणाच्या वेळी एकटेपणाची जाणीव तीव्र होते.' त्याने यापूर्वी एकतर्फी प्रेम, मनःस्थितीतील चढ-उतार आणि भावनिक संघर्ष अनुभवले असल्याचं म्हटलं. परंतु त्याच्या केंद्रस्थानी त्याची आई आणि दोन मुलं असल्याचे त्याने सांगितले. सध्या तो आपलं आयुष्य स्वतंत्रपणे स्वीकारत असला तरी, भविष्यात प्रेमाची शक्यता नाकारत नाही, असेही त्याने सांगितले..‘हा प्रयोग होता…’ रेणुका शहाणे यांच्या लघुपटाला जगभरातून दाद, 'धावपट्टी' शॉर्ट फिल्मचं ऑस्करसाठी सिलेक्शन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.