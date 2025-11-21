Premier

'एकटेपणा प्रचंड त्रास देतो' करण जोहरला हवाय लाईफ पार्टनर, म्हणाला...'जेवणाच्या वेळी कोणी नसल्याची..'

Karan Johar Opens Up About Loneliness: दिग्दर्शक करण जोहरने एका पॉडकास्टमध्ये एकटेपणाबद्दल मन मोकळं करत भावनिक अनुभव सांगितले. यावेळी तो भावूक झाला होता.
Karan Johar

Karan Johar Opens Up About Loneliness

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Bollywood News: दिग्दर्शक करण जोहर हा नेहमीच चर्चेत असतो. त्याचा सिनेसृष्टीत मोठा दबदबा आहे. करणने दोन मुलं दत्तक घेतली असून तो त्यांचा सांभाळ करतो. परंतु एका मुलाखतीमध्ये करण जोहरने एकटेपणाची भावना व्यक्त केली. एका मुलाखतीत बोलताना त्यांनी देवाकडे एखादा पार्टनर मिळण्यासाठी विनंती केली आहे.

Loading content, please wait...
bollywood
Karan Johar
Director
Entertainment news
bollywood director
bollywood news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com