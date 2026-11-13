'VFX कौतुक पुरे! अभिनय कधी करणार?' करण जोहरचा बॉलिवूड कलाकारांना टोला; 'रामायण'च्या चर्चेदरम्यान वक्तव्य व्हायरल

KARAN JOHAR PRAISES SHAH RUKH KHAN AND AMITABH BACHCHAN'S EXPERIENCE: सध्या रामायण सिनेमाची सगळीकडे चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. सिनेमातील VFX चं प्रत्येक जण कौतूक करताना पहायला मिळतय. दरम्यान सध्या बॉलिवूडमध्ये सिनेमांपेक्षा कलाकरांच मानधन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आणि सिनेमाच्या भव्यतेबाबत जास्त चर्चा होताना पहायला मिळतेय. दरम्यान अशातच दिग्दर्शक, निर्माता करण जोहरने बॉलिवूडमधील काही कलाकरांच्या काम करण्याच्या पद्धतीवर नाराजी व्यक्त केलीय. कलाकारांनी केवळ आपल्या अभिनयावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी चित्रपटाच्या निर्मितीमधील प्रत्येक गोष्टीत हस्तक्षेप करू नये, असं मत त्याने व्यक्त केलं आहे. .'द हॉलीवूड रिपोर्टर इंडिया' ला दिलेल्या मुलाखतीत बोलताना करण जोहर म्हणाला की, ' काही कलाकार चित्रपटाची कथा ऐकतानाच त्यांच्या व्यक्तिरेखेबाबत प्रश्न उपस्थित करतात. काही कलाकारांना त्यांची भूमिका पुरेशी 'अल्फा' म्हणजेच प्रभावी आणि पुरुषी वाटत नसेल, तर ते चित्रपटाची कथा ऐकणंही थांबवतात, असं करणने सांगितलं.'.इतकंच नाही तर काही कलाकार चित्रपटाच्या VFX बजेटबाबतही प्रश्न विचारतात. 'तुमचं VFX बजेट किती आहे?' असे प्रश्न कलाकारांकडून विचारले जात असल्याचं करणने सांगितलं. यावर त्याने नाराजी व्यक्त करत, 'हा तुमचा प्रश्न कसा असू शकतो? मी पैसे कमावण्यासाठी खराब दर्जाचा चित्रपट बनवणार आहे का? अर्थातच मी सर्वोत्तम काम करण्याचा प्रयत्न करणार,' असं म्हटलय. सध्या सोशल मीडियावर त्याच्या वक्तव्याची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. .शाहरुख आणि अमिताभ यांच्याबद्दल बोलताना तो म्हणाला की, 'शाहरुख खानने एखादं मत मांडलं, तर मी त्याचा आदर करेन. तो देशातील सर्वात मोठा स्टार आहे म्हणून नाही, तर त्याचा अनुभव माझ्या अनुभवापेक्षा मोठा आहे म्हणून,' तसंच अमिताभ बच्चन यांच्या अनुभवाचाही आपण आदर करू' असं त्याने मुलाखतीत सांगितलं..कधी राम तर कधी परशुराम! रणबीर कपूरचा अनोखा अवतार पाहून चाहते थक्क; BTS VIDEO VIRAL.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.