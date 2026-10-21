करण जोहरच्या जुळ्या मुलांना पाहिलंत का? पहिल्यांदाच आली कॅमेरासमोर; 'त्या' कृतीने जिंकली नेटकऱ्यांची मनं

बॉलिवूडचा स्टार दिग्दर्शक करण जोहर सध्या चर्चेत आहे. करणने त्याच्या करिअरमध्ये अनेक हिट चित्रपट दिले. जितकी चर्चा त्याच्या हिट चित्रपटांची झाली तितकीच चर्चा त्याच्या फ्लॉप चित्रपटांचीदेखील झाली. त्याचं मोठं कारण म्हणजे त्याने नेपोकिड्सना दिलेली संधी. नेपोकिड्समुळे करण कायम चर्चेत असतो. मात्र आता करण एका वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आहे. करणने पहिल्यांदाच त्याच्या जुळ्या मुलांना कॅमेरासमोर आणलंय. त्याच्या मुलांना पाहीन नेटकरी चकीत झालेत. करणला नेटकरी इतर वेळेस कितीही ट्रोल करत असले त्याच्या मुलांच्या एका कृतीने नेटकऱ्यांची मनं मात्र जिंकली आहेत. .नवरात्रीनिमित्त आणि दसऱ्यानिमित्त ठिकठिकाणी दुर्गा देवीचे मंडप उभारण्यात आलेत. अशाच एका पंडालमध्ये करणने त्याच्या मुलांसोबत हजेरी लावली होती. तो सहकुटुंब या ठिकाणी आला होता. त्याच्या मुलांनी छान असे सणाचे कपडे घातले होते. मुलाने कुर्ता तर मुलीने ड्रेस परिधान केलेला. जेव्हा पापाराझींनी मुलांना फोटो काढण्यासाठी पोझ द्यायला सांगितलं तेव्हा करणने सांगितल्यानुसार त्या दोघांनीही हात जोडून त्यांचे आभार मानले. करणच्या मुलांचा हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या व्हिडीओवर कमेंट करत चाहत्यांनीही करणच्या दोन्ही मुलांचं कौतुक केलं आहे. .करण २००१७ मध्ये बाबा झाला होता. तो सरोगसी पद्धतीने बाप झाला आहे. त्याला जुळी मुलं आहेत. मुलाचं नाव यश आणि मुलीचं रुही. आता करणची मुलं मोठी झालीयेत. इतकी वर्ष त्याने कधीही मुलांचे चेहरे इतके उघडपणे दाखवले नव्हते. आता मात्र त्याच्या मुलांना पाहून नेटकरी आनंदित झालेत. त्या मुलांना नेटकरी आशीर्वाद देत आहेत. .आता उचकी कशी काढायची? उषा मंगेशकरांनी सांगितला 'मला लागली कुणाची उचकी' गातानाचा अनुभव; म्हणाल्या- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.