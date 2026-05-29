करण जौहरला नक्की काय झालय? शाहरुखपासून आलिया भट्टपर्यंत सगळ्यांना केलं अनफॉलो, म्हणाला...

KARAN JOHAR UNFOLLOWS SHAH RUKH KHAN AND ALIA BHATT: बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध सिनेमा निर्माता, दिग्दर्शक करण जोहर पुन्हा चर्चेत आलाय. त्याने त्याच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर जवळच्या मित्रांना तसंच सिनेसृष्टीतील कलाकारांना अनफॉलो केलय. त्यामुळे सोशल मीडियावर त्याची चांगलीच चर्चा रंगलीय. त्याने शाहरुख खानसह अनन्या पांडे, कार्तिक आर्यन, मनीष मल्होत्रा यांना अनफॉलो केलय. .करणने अचानक सेलिब्रिटींना अनफॉलो केल्यानं सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण आलय. या सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे प्रियांका चोप्रा अजूनह त्याच्या फॉलोइंग लिस्टमध्ये आहे. परंतु करणच्या जवळचे करीना कपूर, मलायकला आरोरा, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा आणि आलिया भट्ट यांना त्याने फॉलोईंग लिस्टमधून हटवलं आहे. सध्या करण ७८ जणांना फॉलो करतोय. .त्यानंतर त्याची बरीच चर्चा रंगली. त्यामुळे त्याने सोशल मीडियावर पोस्ट करत प्रतिक्रिया दिलीय. त्यानं सांगितलं की, 'हा डिजिटल डिटॉक्स आहे. इन्स्टाग्रामवरील वेळ आणि ऊर्जा वाचवण्यासाठी मी सर्वांना अनफॉलो केलं आहे. ही कोणती नॅशनल न्यूज नाहीय. उगाच त्याला नॅशनल न्यूज बनवू नये.' अशी विनंती त्याने केली आहे. .दरम्यान यावर्षी देखील मेटा गाला 2026 मध्ये करण जोहर याने मनीष मल्होत्रा यांनी डिझाईन केलेले खास पोशाख घातले होते. 'फॅशन ही कला आहे' या थीमनुसार त्याने आउटफिटमध्ये राजा रवि वर्मा यांच्या चित्रकलेची प्रेरणा असणारा पोशाख घातला होता. करण बद्दल बोलायचं झालं त्याने धर्मा प्रोडक्शन बॅनरखाली अनेक सिनेमांची निर्मिती केली. दरम्यान आता त्याचा कार्तिक आर्यन मुख्य मुख्य भूमिकेत असलेल्या 'नागझिला' हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.