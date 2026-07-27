बाबो! प्रेमाची अशीही स्टाईल? समुद्राच्या तळाशी जाऊन करण कुंद्राने तेजस्वीला केलं प्रपोज? रोमँटिक Viral Video

TEJASSWI PRAKASH MAURITIUS SCUBA DIVING: टीव्ही विश्वातील प्रसिद्ध जोडी करण कुंद्रा आणि तेजस्वी प्रकाश हे पुन्हा एकदा चर्चेत आलेत. दोघे सध्या मॉरिशसमध्ये सुट्ट्या एन्जॉय करत आहेत. यावेळी दोघांचा एक रोमँटिक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. तो व्हिडिओ पाहून चाहत्यांकडून त्यांच्या केमिस्ट्रीचं भरभरून कौतूक होताना पहायला मिळतय. .करण कुंद्राने नुकताच मॉरिशस ट्रिपचा व्लॉग शेअर केला. या व्हिडिओमध्ये दोघांना एकत्र घालवलेले अनेक मजेशीर क्षण त्याने शेअर केले. यावेळी समुद्राच्या तळाशी त्याने रोमँटिक पद्धतीने तेजस्वीला केलेलं प्रपोज सर्वांचंच लक्ष विधून घेतलं. .स्कूबा डायव्हिग करताना करण आणि तेजस्वी समुद्राच्या तळाशी स्कुबा डायव्हिंगचा आनंद घेत होते. सुरुवातीला दोघांनी हातांनी हृदयाचा आकार देत एकमेकांवर असलेलं प्रेम व्यक्त केलं. त्यानंतर करणने तेजस्वीच्या न कळत समुद्राच्या तळाशी एका गुडघ्यावर बसत लग्नासाठी प्रपोज केलं. पाण्याखाली बोलणं शक्य नसताना त्याने हावभावातून तिला आय लव्ह यू म्हटलं. तेजस्वीने देखील आपल्या स्माईलमधून त्याला होकार दिला..करण कुंद्रा आणि तेजस्वी प्रकाश यांची प्रेमकाहाणी बिग बॉस १५ या रिअॅलिटी शोदरम्यान सुरू झाली. याच शोमध्ये दोघांमध्ये जवळीक वाढली. त्यानंतर मनोरंजनविश्वात आवडत्या जोडीपैकी ते एक बनले. यापूर्वीही करणने देसी ब्लिंग या रिअॅलिटी शोमध्ये तेजस्वीला डायमंड रिंग घालून प्रपोज केलं होतं.परंतु त्यांना स्कूबा डायव्हिंग करतानाचा हा व्हिडिओ सोशल मीडिया व्हायरल होतोय. .अलोक नाथ यांच्यावर अभिनेत्रीने केलेले अत्याचाराचे आरोप; स्वत:चा अनुभव सांगत नारायणी शास्त्री म्हणाली, 'त्यांनी कधी आमच्यासोबत...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.