ती गोष्ट घडली अन् करिष्मा कपूर थेट शिव्या द्यायला लागली... सरोज खान इतक्या संतापल्या की... नेमकं काय घडलेलं?

'दिल तो पागल हैं' चित्रपटातल्या आपल्या उत्कृष्ट डान्सने सगळयांना चाट पाडणारी लोकप्रिय अभिनेत्री करिष्मा कपूर हिने सुरुवातीला हा चित्रपट साइन करायला नकार दिलेला. माधुरी दीक्षितने देखील इतर अभिनेत्रींनी चित्रपटाला नकार दिल्यानंतर हा चित्रपट साइन केला. या चित्रपटातल्या करिष्माच्या दमदार अभिनयाचं आणि नृत्याचं प्रचंड कौतुक झालं. मात्र याच चित्रपटाच्या सेटवर घडलेल्या एका घटनेमुळे तिच्यातलं आणि नृत्यदिग्दर्शिका सरोज खान यांच्यातलं नातं बिघडलं. असं नेमकं सेटवर काय घडलेलं? .नृत्यदिग्दर्शिका सरोज खान यांच्यासोबत अनेकदा काम करणाऱ्या डान्सर रुबिना खान यांनी बॉलिवूड ठिकानाला दिलेल्या मुलाखतीत या प्रसंगाचा उल्लेख केला आहे. रुबिना म्हणाल्या, 'एकदा करिश्मा कपूर सरोज खान यांनी कोरिओग्राफ केलेल्या एका गाण्याची शूटिंग करत होती. त्याच वेळी सेटवर एक अनावधानाने अपघात झाला. गाण्यातील एका सीननुसार, काही कलाकारांना धावत येऊन एका विशिष्ट जागी थांबायचं होतं. शूटिंगच्या सेटवर एक झाड होतं आणि सीनच्या गरजेनुसार काही मुलं-मुली त्यावर लपून बसली होती. शूटिंग सुरू असतानाच अचानक त्या झाडाची एक फांदी तुटली आणि तिथे लपलेला एक डान्सर मुलगा थेट करिश्मा कपूरच्या अंगावर पडला. यात करिश्माला दुखापत झाली.'.संतापलेली करिश्मा आणि सरोज खान यांचा हस्तक्षेपरुबीना म्हणाल्या, "अपघात झाल्यानंतर करिश्मा प्रचंड संतापली. ती ओरडू लागली आणि त्या मुलाला अर्वाच्च भाषेत शिवीगाळ करू लागली. तिने त्याला 'मूर्ख' म्हटलं. सरोज खान यांना करिश्माचं हे वागणं अजिबात आवडलं नाही, कारण त्या नेहमीच आपल्या टीमची आणि डान्सर्सची खूप काळजी घ्यायच्या. सरोजजींनी लगेचच यात हस्तक्षेप केला आणि करिश्माला ठणकावून सांगितलं की ती असं वागू शकत नाही. त्या मुलाने हे जाणूनबुजून केलं नव्हतं आणि त्याने माफीही मागितली होती."."पण करिश्माने त्यानंतर शूटिंग करण्यास साफ नकार दिला आणि ती सेटवरून निघून गेली. अर्थात, दुखापत झाल्यामुळे तिचं जाणं स्वाभाविक होतं. पण, त्या सेटवर झालेल्या वादानंतर सरोज खान यांनी करिश्मा कपूरसोबत पुन्हा कधीच काम न करण्याचा निर्णय घेतला," असं रुबीनाने सांगितलं. मात्र 'दिल तो पागल है' मधील करिष्माची 'निशा' ही भूमिका तिच्या करिअरमधील मैलाचा दगड ठरली.